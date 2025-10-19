ON JE VOĐA ILEGALNE TRGOVINE DROGOM! Tramp optužio predsednika Kolumbije Gustava Petra i zapretio ukidanjem subvencija

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je danas kolumbijskog predsednika Gustava Petra "vođom ilegalne trgovine drogom" i poručio da Kolumbija više neće dobijati američke subvencije.

Foto: Tanjug/AP

-Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je vođa ilegalne trgovine drogom koji snažno podstiče masovnu proizvodnju narkotika, na velikim i malim poljima širom Kolumbije, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kako je istakao, to je postao ubedljivo najveći biznis u Kolumbiji, a Petro ne preduzima ništa da to zaustavi, uprkos velikim isplatama i subvencijama iz SAD, koje ne predstavljaju ništa drugo do dugoročno iskorišćavanje Amerike.

-Od danas, te isplate, kao i bilo koji drugi oblik plaćanja ili subvencija, više neće biti upućivane Kolumbiji, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, svrha ove proizvodnje droga jeste prodaja ogromnih količina narkotika u SAD, što izaziva smrt, razaranje i haos.

Tramp je upozorio Petra, za koga je rekao da je veoma nepopularan lider sa drskim stavom prema Americi, da je najbolje da odmah zatvori ta polja smrti, inače će ih zatvoriti SAD umesto njega i to neće biti urađeno na lep način.

Tanjug

