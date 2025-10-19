EU ŽELI VEĆA OVLAŠĆENJA: Brisel bi da obavlja inspekciju brodova ruske flote u senci

EVROPSKA unija nastoji da poveća ovlašćenja Unije kako bi mogla da vrši inspekcije brodova iz ruske “flote u senci”, pokazuje dokument pripremljen za sastanak šefova diplomatije EU u ponedeljak, u koji je Politiko imao uvid.

Foto Tanjug/AP/Mathieu Pattier

EU takođe razmatra sankcionisanje pružanja logističke podrške brodovima flote u senci.

Brodovi koji transportuju rusku naftu, a plove pod različitim zastavama kako bi izbegli sankcije EU, imaju široke implikacije po Uniju, pošto ne samo da pomažu rusku ratnu ekonomiju, već predstavljaju i pretnju po životnu sredinu i bezbednost plovidbe, navodi se u dokumentu na pet strana koji je pripremila Evropska služba za spoljne poslove EEAS.

Kako se navodi, brodovi flote u senci su takođe rizik po kritičnu infrastrukturu i mogu da budu korišćeni kao platforme za hibridne napade na teritoriju EU.

Sumnja se da su ova plovila u nekim slučajevima mesta za lansiranje ruskih dronova koji se koriste za izviđanje važnih zapadnih lokacija i ometanje avio saobraćaja na civilnim aerodromima.

Kako se navodi u dokumentu EEAS, nacrtom deklaracije o jačanju okvirnog Međunarodnog zakona o morima “obezbedio bi se dodatni instrument članicama EU da povećaju efikasnost svojih akcija i dobiju razlog da mogu da stupe na ove brodove i izvrše njihovu inspekciju”.

Nacrtom deklaracije predviđa se postizanje mogućih bilateralnih sporazuma između zemalja pod čijom zastavom plove ovi brodovi i EU o inspekcijama plovila, navela je EEAS.

Cilj je da se nacrt deklaracije finalizuje do kraja novembra i da se usvoji na narednom sastanku šefova diplomatija EU, navodi Politiko.

Nakon što članice Unije budu podržale deklaraciju, šefica diplomatije EU Kaja Kalas zatražiće ovlašćenje od Evropskog saveta da otvori pregovore o bilateralnim sporazumima sa zemljama za koje bude utvrđeno da pod njihovom zastavom plove brodovi iz flote u senci, navedeno je u dokumentu.

Kao primer pojačanih akcija zemalja EU protiv ove flote navodi se slučaj kada su francuski vojnici početkom meseca ušli na naftni tanker Boracay, za koji se veruje da je deo ruske flote u senci, a koji se nalazio kod obale Danske u trenutku kada je zbog pojave neidentifikovanih dronova došlo do zatvaranja nekoliko danskih aerodroma.

Ovaj tanker takođe je nekoliko dana bio usidren i kod obale zapadne Francuske, podsetio je Politiko.

U dokumentu se dodaje da bi EU mogla da podrži svoje članice u naporima ukoliko se dogovore da daju Uniji pravo da u njihovo ime pregovorima postigne sporazume o vršenju ovlašćenih inspekcija brodova.

EU je već pokrenula akciju radi mobilisanja različitih instrumenata kojima se podstiču priobalne zemlje da odjave registraciju sankcionisanih brodova, dodaje EEAS u dokumentu.

Kako se navodi, Panama je pristala da odjavi registraciju plovila koje je EU sankcionisala i nedavno je odlučila da prestane da registruje brodove starije od 15 godina.

EU će u cilju daljih sankcija nastaviti da predlaže dodatne spiskove brodova i operatera ekosistema flote u senci, dodala je EEAS u dokumentu.

Moguće je istovremeno i preduzimanje dodatnih mera kao što je sankcionisanje pružanja logističke podrške brodovima flote u senci, kao što je skladištenje nafte, zaključuje se u dokumentu.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć