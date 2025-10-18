Svet

EKSPLOZIJA POTRESLA ZAPADNU OBALU: Izraelska vojska reagovala odmah

В.Н.

18. 10. 2025. u 19:18

DVA vojnika izraelske vojske zadobila su danas lakše povrede u detonaciji eksplozivne naprave koju je na njih bacio Palestinac tokom operacija u gradu Tubas na Zapadnoj obali, saopštila je izraelska vojska.

ЕКСПЛОЗИЈА ПОТРЕСЛА ЗАПАДНУ ОБАЛУ: Израелска војска реаговала одмах

Foto Tanjug/AP

U saopštenju se navodi da se incident dogodio tokom „ofanzivnih aktivnosti“ u tom području, prenosi Tajms of Izrael. Dva vojnika prevezena su u bolnicu, a izraelska vojska nastavlja da deluju u Tubasu u potrazi za napadačem, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

Svet

Politika
Tenis
Fudbal
