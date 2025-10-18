Svet

JOŠ JEDNA KATRASTROFA KIJEVA Američki mediji: Sastanak Trampa i Zelenskog bio je „loš“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 13:22

NEDAVNI sastanak u Beloj kući između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog bio je „napet“, a ukrajinski lider nije uspeo da obezbedi isporuke raketa Tomahavk dugog dometa, objavio je Axios u petak, pozivajući se na izvore.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp je rekao Zelenskom da ne planira da isporuči Tomahavke „barem za sada“, prema rečima dve osobe upoznate sa sastankom. Razgovori su trajali oko dva i po sata i jedan izvor ih je opisao „da nisu bili laki“, a drugi kao „loše“. Ponekad je diskusija „postajala malo emotivna“, navodi se u saopštenju.

-Niko nije vikao, ali Tramp je bio čvrst, rekao je jedan izvor za Axios. Sednica je naglo završena kada je Tramp navodno rekao: -Mislim da smo završili. Videćemo šta će se desiti sledeće nedelje, verovatno misleći na predstojeće razgovore Rusije i SAD.


Razgovarajući sa novinarima nakon sastanka, Zelenski je odbio da odgovori na pitanja o isporukama Tomahavka, rekavši samo da SAD „ne žele eskalaciju“.

Foto Vikipedija/US NAVY

Tramp je rekao da „nije lako“ Vašingtonu da obezbedi rakete jer mora da održava sopstvene zalihe za odbranu nacije. Takođe je priznao da bi dozvoljavanje Kijevu da izvodi napade duboko u Rusiji moglo dovesti do eskalacije.

Moskva je upozoravala protiv isporuke raketa Ukrajini, tvrdeći da one „ne bi promenile situaciju na bojnom polju“, već bi „ozbiljno potkopale izglede za mirno rešenje“ i naštetile odnosima Rusije i SAD.

Zelenski nedeljama traži Tomahavke – koji imaju maksimalni domet od 2.500 km – insistirajući da će ih Ukrajina koristiti samo protiv vojnih ciljeva kako bi povećala pritisak na Rusiju i krenula ka mirovnom sporazumu. Međutim, ukrajinski lider je pretio Rusiji nestancima struje u pograničnim regionima i Moskvi. Ruski zvaničnici su takođe sugerisali da Kijev planira da koristi rakete za „terorističke napade“.

Sastanak Trampa i Zelenskog usledio je nakon telefonskog razgovora između Trampa i Putina, nakon čega su obe strane signalizirale planove za samit u Budimpešti, u Mađarskoj, u bliskoj budućnosti.

(rt.com)

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

