DIREKTOR MI5: Kina predstavlja svakodnevnu pretnju nacionalnoj bezbednosti Britanije
DIREKTOR britanske bezbednosne službe MI5 Ken Mekalum izjavio je danas da je frustriran zbog odustajanja od slučaja špijunaže u koji je umešana Kina i istakao da Kina predstavlja svakodnevnu pretnju nacionalnoj bezbednosti Britanije.
Britanska Državna tužilačka služba (CPS) neočekivano je prošlog meseca odustala od optužbi protiv dvojice Britanaca, bivšeg parlamentarnog istraživača Kristofera Keša i akademika Kristofera Berija, koji su bili optuženi za špijuniranje za Peking u periodu od 2021. do 2023. godine, prenosi Rojters.
Oni su negirali da su kineskoj državi predali politički osetljive informacije, dok je Peking tvrdio da je slučaj u potpunosti izmišljen.
CPS je naveo da je slučaj obustavljen zato što je bilo potrebno obezbediti dokaze da Britanija smatra Kinu pretnjom po nacionalnu bezbednost, ali da vlada nije dostavila te dokaze uprkos višemesečnim zahtevima.
Protivnici tvrde da je takva odluka doneta zato što je britanski premijer Kir Starmer želeo da umiri Peking.
On je odbacio tu optužbu, rekavši da njegova vlada može da opiše Kinu samo onako kako ju je opisivala prethodna konzervativna vlada, koja ju je nazvala "izazovom koji određuje epohu".
Na pitanje da li Kina predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti Britanije Mekalum je povrdno odgovorio, ali i dodao da Britanija i Kina imaju složen odnos i da postoje šira politička pitanja koja treba uzeti u obzir.
Tanjug
