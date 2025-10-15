DRAMA IZNAD ATLANTIKA: Avion sa šefom Pentagona poslao signal za pomoć

AVION s američkim ministrom odbrane poslao je signal za pomoć iznad Atlantika, nakon samita Ramštajn u Briselu, javlja više izvora.

Novosti

Dok se avion sa šefom Pentagona Pitom Hegsetom vraćao u Sjedinjene Države, čuo se signal "7700". Ovo ukazuje na incident u avionu. To bi mogao biti, na primer, medicinski problem ili tehnički problem sa samim avionom.

Vojni avion C-32A (civilna oznaka Boing 757), spustio se na visinu od približno 3.000 metara i, na toj visini, okrenuo se, započevši let ka Ujedinjenom Kraljevstvu.

Podaci iz izvora ukazuju da je u vreme objavljivanja avion šefa američke vojske kružio iznad vazduhoplovne baze Mildenhol u engleskom okrugu Safok.

Avion je mogao da sleti na civilni aerodrom bliže signalu za pomoć — na primer, u Korku, u Irskoj, ili Kardifu, u Engleskoj — ali je posada odlučila da leti nekoliko stotina kilometara dalje do vojne baze u istočnoj Engleskoj.

(Informer)