DRAMA IZNAD ATLANTIKA: Avion sa šefom Pentagona poslao signal za pomoć
AVION s američkim ministrom odbrane poslao je signal za pomoć iznad Atlantika, nakon samita Ramštajn u Briselu, javlja više izvora.
Dok se avion sa šefom Pentagona Pitom Hegsetom vraćao u Sjedinjene Države, čuo se signal "7700". Ovo ukazuje na incident u avionu. To bi mogao biti, na primer, medicinski problem ili tehnički problem sa samim avionom.
Vojni avion C-32A (civilna oznaka Boing 757), spustio se na visinu od približno 3.000 metara i, na toj visini, okrenuo se, započevši let ka Ujedinjenom Kraljevstvu.
Podaci iz izvora ukazuju da je u vreme objavljivanja avion šefa američke vojske kružio iznad vazduhoplovne baze Mildenhol u engleskom okrugu Safok.
Avion je mogao da sleti na civilni aerodrom bliže signalu za pomoć — na primer, u Korku, u Irskoj, ili Kardifu, u Engleskoj — ali je posada odlučila da leti nekoliko stotina kilometara dalje do vojne baze u istočnoj Engleskoj.
(Informer)
