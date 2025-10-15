AMERIČKI PASOŠ VIŠE NIJE NA TOP 10 LISTI: Evo na kom mestu je Srbija

PRE 10 godina, pasoš Sjedinjenih Američkih Država je postao najmoćniji na svetu prema Henlijevom indeksu pasoša koji rangija države na osnovu broja destinacija koje putnik može da poseti bez potrebe za vizom.

Ove godine je američki pasoš "pao u nemilost", kako prenosi Tajm, i tako ispao iz top 10 najmoćnijih pasoša na svetu prvi put posle 20 godina.

Američki pasoš je sa 7. mesta (2024) sada izjednačen sa Malezijom na 12. mestu.

Tri istočnoazijske države, Singapur, Južna Koreja i Japan, su sada na vrhu liste najmoćnijih pasoša, a razlog tome je bezvizni pristup 193 (Singapur), 190 (Južna Koreja) i 189 (Japan) zemalja širom sveta.

Kao razlog zašto je SAD doživela nagli pad, stručnjaci naglašavaju da je reč o strogim imigracionim smernicama Trampove administracije.

- Opadanje snage američkog pasoša u poslednjoj deceniji je više od pukog preuređenja rang liste. To signalizira fundamentalnu promenu u globalnoj mobilnosti i dinamici meke moći. Nacije koje prihvataju otvorenost i saradnju napreduju, dok one koje počivaju na prošlim privilegijama zaostaju - rekao je predsednik kompanije Henley & Partners Kristijan Kelin u saopštenju.

U izveštaju se citira Eni Forchajmer, viša saradnica u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu je rekla da je pad previđen još pre početka drugog Trampovog mandata.

- Čak i pre drugog Trampovog predsedništva, politika SAD se okrenula ka unutra. Taj izolacionistički način razmišljanja sada se ogleda u gubitku moći pasoša u Americi - rekla je ona.

Henlijev indeks pasoša se smatra najmerodavnijom rang listom svih svetskih pasoša prema broju destinacija kojima njihovi vlasnici mogu pristupiti bez vize.

Indeks uključuje 199 pasoša i 227 turističkih destinacija, pružajući korisnicimanajopsežnije i najpouzdanije informacije o njihovom globalnom pristupu

i mobilnosti.

Srbija se nalazi na 36. mestu rang-liste od 137 država čiji građani mogu da nas posete bez vize.

