NAKON NAPADA, JOŠ DVE BOMBE AKTIVIRANE NA DVA MOSTA: Hitno se oglasio ekvadorski ministar (FOTO/VIDEO)

EKSPLOZIVNA sredstva detonirana su na dva mosta duž obale Ekvadora, saopštio je danas ministar infrastrukture Roberto Luke, dan nakon bombaškog napada u Gvajakilu u kojem je jedna osoba izgubila život.

Foto: Društvene mreže

On je ocenio da su napadi imali za cilj ometanje saobraćaja, prenosi Rojters.

🚨3 atentados terroristas en menos de 12 horas en Ecuador🚨



Tras el ataque con coche bomba en Guayaquil que deja 1 fallecido, 2 cargas explosivas más fueron colocadas en vías del país.

En Guayas, en el puente de Churute, vía a Naranjal; y en la vía Cuenca - Girón - Pasaje. pic.twitter.com/NNdRGUZQnN — Ricardo Alcivar M. (@ralcivarTA) October 15, 2025

- Nadležni organi su već na terenu kako bi procenili štetu i utvrdili trenutno stanje ovih objekata - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

#URGENTE

El crimen organizado empieza a cometer actos terroristas para causar pánico social en #Ecuador, justo en medio del #ParoNacional2025, detonan un coche bomba cerca del Mall El Sol, al frente del Grupo Novis, en La Alborada, al norte de #Guayaquil pic.twitter.com/sewM3YanfW — Pablo Villacís (@PabloVillacisT) October 15, 2025

U utorak, auto bomba eksplodirala je ispred tržnog centra u Gvajakilu, drugom po veličini gradu na jugozapadu Ekvadora, a u eksploziji je jedna osoba poginula i nekoliko je povređeno.

🟢Uma bomba colocada em um carro explodiu nas proximidades do Mall Del Sol, em Guayaquil, no Equador, causando várias mortes e deixando diversos feridos. Autoridades ainda avaliam o número total de vítimas e investigam os responsáveis pelo ataque. pic.twitter.com/9GGKjYsFwz — Cebolinha (@Cebolinha1001) October 15, 2025

Drugi automobil, koji je takođe sadržao eksploziv, pronađen je u blizini, ali nije detonirao i uspešno je deaktiviran.

#URGENTE 📲💣 #EcuadorBajoAtaqueTerrorista

Esmeraldas, reportan una detonación de un artefacto explosivo en la vía Esmeraldas - Atacames



Ahora #Quito se reporta una explosión 💥 en el sector del Trébol ☘️

Ecuador vive un estado de Anarquía total - no tenemos Gobierno! pic.twitter.com/p6NengVs0r — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) January 9, 2024