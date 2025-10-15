NAKON NAPADA, JOŠ DVE BOMBE AKTIVIRANE NA DVA MOSTA: Hitno se oglasio ekvadorski ministar (FOTO/VIDEO)
EKSPLOZIVNA sredstva detonirana su na dva mosta duž obale Ekvadora, saopštio je danas ministar infrastrukture Roberto Luke, dan nakon bombaškog napada u Gvajakilu u kojem je jedna osoba izgubila život.
On je ocenio da su napadi imali za cilj ometanje saobraćaja, prenosi Rojters.
- Nadležni organi su već na terenu kako bi procenili štetu i utvrdili trenutno stanje ovih objekata - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
U utorak, auto bomba eksplodirala je ispred tržnog centra u Gvajakilu, drugom po veličini gradu na jugozapadu Ekvadora, a u eksploziji je jedna osoba poginula i nekoliko je povređeno.
Drugi automobil, koji je takođe sadržao eksploziv, pronađen je u blizini, ali nije detonirao i uspešno je deaktiviran.
