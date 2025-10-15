ISPORUKA američkog raketnog sistema srednjeg dometa „tajfon“ Kijevu, koji je neophodan za lansiranje raketa „tomahavk“, približila bi SAD direktnoj konfrontaciji s Rusijom, piše američki list „Njujork tajms“.

-Isporuka takvog naoružanja suočila bi se sa velikim poteškoćama, pre svega zato što Ukrajina nema morske ili kopnene lansirne sisteme za lansiranje ovih raketa, navodi list.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da su isporuke raketa „tomahavk‟ Kijevu moguće ukoliko sukob u Ukrajini ne bude rešen. S druge strane, Vladimir Zelenski izjavio je da se šef Bele kuće još nije odlučio u vezi sa isporukom ovih raketa.

Ruski lider Vladimir Putin upozorio je da bi upotreba raketa „tomahavk“ od strane Kijeva nanela ozbiljnu štetu rusko-američkim odnosima, ističući da je primenu ovih sistema na ukrajinskom ratištu nemoguće sprovesti bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja.

Istovremeno, zvanična Moskva upozorava da bi takvi koraci dodatno eskalirali sukob i naneli nepopravljivu štetu rusko-američkim odnosima.

