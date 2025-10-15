Svet

AMERIČKI MEDIJI: Isporuka raketnog sistema „tajfon“ Ukrajini približava SAD direktnom sukobu s Rusijom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 16:00

ISPORUKA američkog raketnog sistema srednjeg dometa „tajfon“ Kijevu, koji je neophodan za lansiranje raketa „tomahavk“, približila bi SAD direktnoj konfrontaciji s Rusijom, piše američki list „Njujork tajms“.

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ: Испорука ракетног система „тајфон“ Украјини приближава САД директном сукобу с Русијом

Foto US Army

-Isporuka takvog naoružanja suočila bi se sa velikim poteškoćama, pre svega zato što Ukrajina nema morske ili kopnene lansirne sisteme za lansiranje ovih raketa, navodi list.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da su isporuke raketa „tomahavk‟ Kijevu moguće ukoliko sukob u Ukrajini ne bude rešen. S druge strane, Vladimir Zelenski izjavio je da se šef Bele kuće još nije odlučio u vezi sa isporukom ovih raketa.

Ruski lider Vladimir Putin upozorio je da bi upotreba raketa „tomahavk“ od strane Kijeva nanela ozbiljnu štetu rusko-američkim odnosima, ističući da je primenu ovih sistema na ukrajinskom ratištu nemoguće sprovesti bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja.

Istovremeno, zvanična Moskva upozorava da bi takvi koraci dodatno eskalirali sukob i naneli nepopravljivu štetu rusko-američkim odnosima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta
Region

0 0

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta

PREDSEDAVAJUĆI Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da SNSD nije protiv usvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, ali jeste protiv neustavnih, nezakonitih i nesprovodivih rešenja.

15. 10. 2025. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"