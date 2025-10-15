ČELINDŽER 3 NOV A ZASTAREO Vojni stručnjak: Britanski tenk ne ispunjava osnovne kriterijume budućeg rata

GLAVNI borbeni tenk Čelindžer 3, koji je trenutno u razvoju za opremanje britanske vojske, mogao bi da zastari čak i pre nego što uđe u upotrebu, prema nedavnoj proceni koju je objavio bivši oficir britanske vojske i istaknuti vojni komentator, potpukovnik Stjuart Kroford.

Foto MoD UK

Iako su se postavljala brojna pitanja u vezi sa dovoljnošću programa tenkova, posebno njegovim veoma malim planiranim brojem nabavki od 148 vozila, Krofordova procena je istakla ozbiljne nedostatke u mogućnostima samih vozila. Čelendžer 3 je razvijen kao poboljšani derivat Čelindžera 2 koji je ušao u upotrebu 1990-ih i „može predstavljati poslednju iteraciju sada zastarele filozofije dizajna“, primetio je Kroford, dodajući da se „trenutna generacija zapadnih glavnih borbenih tenkova, Leopard 2, M1A2 Abrams, a sada i CR3, sve više smatra prevelikim, preteškim, skupim i ranjivim da bi opravdali dalji razvoj po tradicionalnim linijama“.

Foto printskrin telegram rvvoenkor





Ugrožavajući preživljavanje flote, nabavlja se samo 60 aktivnih zaštitnih sistema koji će se deliti između vozila, što, kako je Kroford primetio, predstavlja značajan rizik kada se uzmu u obzir lekcije naučene sa ukrajinskog ratišta u vezi sa teškoćama sa kojima se takva vozila suočavaju u pogledu preživljavanja. Što se tiče mobilnosti, Kroford je primetio: „Tenk takođe zadržava motor od 1.200 KS svog prethodnika, Čelindžera 2, koji su ukrajinski operateri kritikovali kao nedovoljno snažan zbog svoje težine. Ako se CR3 [Čelindžer 3] približi 80 tona u punoj borbenoj konfiguraciji, ostaju pitanja o njegovoj mobilnosti i da li sredstva za spasavanje i premošćavanje britanske vojske mogu da ga podnesu.“

- Kineski novi glavni borbeni tenk Tip 100, predstavljen 3. septembra, bio je značajan primer ovoga, a dizajniran je tako da da prioritet zaštiti posade, lakoći i visokoj mobilnosti, sa dizajnom za koji se široko smatra da odgovara preovlađujućim trendovima koji se vide na ukrajinskom ratištu. Očekuje se da će primer Tipa 100, čak i više nego T-14, slediti budući dizajni tenkova.

Foto: EPA



Krofordova procena istakla je značajne prednosti koje su sovjetski, ukrajinski i ruski tenkovi imali u odnosu na svoje zapadne pandane, primećujući: „Postoje jaki razlozi za prelazak na manje, lakše i jeftinije tenkove u rasponu od 45-50 tona. Takva vozila bi mogla imati daljinski upravljane kupole, posade u zaštićenim odeljcima trupa, uravnotežen oklopni pokriv i široku upotrebu protivpožarne odbrane i odbrane od dronova.“

Ovaj raspon težine obuhvata sve trenutno u upotrebi sovjetske i ruske tenkove, gde zapadni tenkovi obično teže između 70-80 tona. Krofordove argumente u vezi sa ranjivošću zapadnih dizajna tenkova snažno su potkrepila zapažanja o performansama američkog M1A1 Abramsa i nemačkog Leoparda 2 na ukrajinskom ratištu. Oba tipa su počela da trpe velike gubitke gotovo čim su počela da se bore, a do početka juna 2025. godine procenjeno je da je ukrajinska vojska izgubila 87% tenkova nabavljenih u Americi, pri čemu je 27 od 31 vozila uništeno ili zarobljeno, dok je većina flote Leoparda 2 uništena već u decembru 2023. godine.

Nakon što je sumirao nedostatke programa, Kroford zaključuje: „To postavlja strateško pitanje: gde Britanija ide posle Čelendžera 3? Neki tvrde da bi, sa tako ograničenim brojem, Velika Britanija možda bolje trebalo da potpuno napusti posao sa tenkovima. Drugi tvrde da bi manji, pristupačniji dizajn mogao da vrati verodostojnu masu. Saveznici NATO-a suočavaju se sa sličnim dilemama dok planiraju naslednike Leoparda 2, Abramsa i Leklera.“ On tvrdi da bi pridruživanje zajedničkom panevropskom programu tenkova MARTE moglo da obezbedi najbolji način za napredak, jer bi „britanske firme mogle da doprinesu sistemima zaštite, optici, pogonskim sklopovima i vešanju, potencijalno osiguravajući i industrijsko učešće i domaću proizvodnju“.

Da bi potkrepio ovaj argument, on ponavlja da „Čelindžer 3 može poslužiti kao sposobno privremeno rešenje, ali otelotvoruje filozofiju dizajna koja se već približava zastarevanju“.

Moguće alternative van Evrope koje Kroford nije pomenuo mogle bi da uključuju pridruživanje južnokorejskom programu K3, jer se K2, koji se razvija da nasledi, trenutno smatra najsposobnijim NATO kompatibilnim glavnim borbenim tenkom na svetu, postavljajući snažan presedan za uspeh. Japan i Sjedinjene Države, koji su drugi vodeći potencijalni partneri, nisu poznati da su preduzeli slične korake ka razvoju novih generacija glavnih borbenih tenkova.

militarywatchmagazine.com

