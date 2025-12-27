POLICIJA TRAGA ZA NAPADAČEM SA NOVOG BEOGRADA Izbo nožem ženu pred detetom: Ako ga vidite, odmah ga prijavite! (FOTO)

POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo.

Foto: Printscreen

Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Podsetimo, žena je krenula sa detetom uz stepenice, kada je čovek krenuo iza nje i brutalno je napao nožem više puta u leđa ispred deteta. On je nakon toga uzeo njenu torbu i pobegao.

Napad se dogodio danas oko 13.10 na Novom Beogradu u bloku 37.

Povređena žena je kolima Hitne pomoći, u teškom stanju, prebačena u Urgentni centar u Beogradu.

Pokrenuta je akcija "Vihor" i aktivno se traga za počiniocem ovog zločina.

Foto: Printscreen