AUTO-PUT KOJI JE PROMENIO LICE SRBIJE: Od Beograda do Zlatibora za nešto više od dva sata!
IZGRADNjA deonice auto-puta od Pakovraće do Požege predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji u poslednjoj deceniji, a a ova istorijske deonica pušena je u saboraćaj 28. juna.
Ovaj projekat je deo šireg plana uspostavljanja moderne saobraćajne veze između Beograda i Jadranskog mora, odnosno Crne Gore, preko Koridora 11 (evropski put E-763).
Auto-put Pakovraće–Požega dugačak je oko 19,5 kilometara i prolazi kroz izuzetno zahtevan brdsko-planinski teren zapadne Srbije.
Prethodno je deonica auto-puta „Miloš Veliki” od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužini oko 11,5 kilometara, otvorena u januaru 2022, a saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom, postale su prošlost.
Najveći objekti na trasi su Tunel "Laz" i "Munjino brdo" neverovatne dužine od oko 2,8 kilometara, i trenutno predstavljaju najduže tunele u Srbiji.
To neće tako biti zadugo, jer tunel Iriški fenac na Fruškoogorskom koridoru, čija je desna cev nedavno probijena, kada bude pušten u saobraćaj, imaće dužinu od čak 3,5 kilometara.
Pored toga, deonica do Požege sadrži veliki broj mostova i vijadukata dizajniranih da savladaju duboke klisure i brda.
Do Zlatibora za nešto više od dva sata
Završetkom deonice do Požege, Beograd je direktno povezan auto-putem sa zapadnom Srbijom. Putovanje od Beograda do Zlatibora skraćeno je na 2 sata i 15 minuta, što će u velikoj meri olakšati kretanje stanovništva i turista.
Zlatibor, Tara, Mokra Gora i druga turistička odredišta zapadne Srbije postala su znatno pristupačnija domaćim i stranim turistima. Brža i bezbednija veza omogućiće dodatni rast turizma, što će imati direktan uticaj na povećanje prihoda u ovom regionu.
Bolja infrastruktura će pospešiti ekonomski razvoj zapadne Srbije. Brže i jeftinije transportne veze omogućiće razvoj industrije, poljoprivrede i trgovine. Požega, Arilje, Ivanjica i ceo Zlatiborski okrug dobili su bolju vezu sa velikim tržištima Beograda, ali i dalje ka Evropskoj uniji preko mreže auto-puteva.
Deonica Preljina-Požega je samo prvi korak ka stvaranju moderne saobraćajne veze između Beograda i crnogorskog primorja.
Iz Požege će se nastaviti izgradnja auto-puta prema Boljarima na granici sa Crnom Gorom (pravac ka Beranama i Podgorici) i kasnije do Bara na Jadranskom moru.
Sigurnije i brže do crnogorskog primorja
Otvaranje ove deonice mnogo znači našim građanima koje se upute ka crnogorskom primorju i umnogo im skraćuje put do Jadranske obale, ali i povećava bezbednost i sigurnost na putu.
Izgradnjom auto-puta značajno se povećava bezbednost saobraćaja u odnosu na postojeći magistralni put koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru i naseljena mesta, sa velikim brojem krivina i čestim saobraćajnim nesrećama.
Preporučujemo
LEPE VESTI ZA NOVU GODINU: Rastu prosečne penzije i plate, minimalac skače na 650 evra
27. 12. 2025. u 16:57
ZLATO UVEK VREDI, ALI IMA I VREDNIJE: Ovaj metal je apsolutni hit na tržištu
27. 12. 2025. u 16:37
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)