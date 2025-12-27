AUTO-PUT KOJI JE PROMENIO LICE SRBIJE: Od Beograda do Zlatibora za nešto više od dva sata!

IZGRADNjA deonice auto-puta od Pakovraće do Požege predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji u poslednjoj deceniji, a a ova istorijske deonica pušena je u saboraćaj 28. juna.

Ovaj projekat je deo šireg plana uspostavljanja moderne saobraćajne veze između Beograda i Jadranskog mora, odnosno Crne Gore, preko Koridora 11 (evropski put E-763).

Auto-put Pakovraće–Požega dugačak je oko 19,5 kilometara i prolazi kroz izuzetno zahtevan brdsko-planinski teren zapadne Srbije.

Prethodno je deonica auto-puta „Miloš Veliki” od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužini oko 11,5 kilometara, otvorena u januaru 2022, a saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom, postale su prošlost.

Najveći objekti na trasi su Tunel "Laz" i "Munjino brdo" neverovatne dužine od oko 2,8 kilometara, i trenutno predstavljaju najduže tunele u Srbiji.

To neće tako biti zadugo, jer tunel Iriški fenac na Fruškoogorskom koridoru, čija je desna cev nedavno probijena, kada bude pušten u saobraćaj, imaće dužinu od čak 3,5 kilometara.

Pored toga, deonica do Požege sadrži veliki broj mostova i vijadukata dizajniranih da savladaju duboke klisure i brda.

Do Zlatibora za nešto više od dva sata Završetkom deonice do Požege, Beograd je direktno povezan auto-putem sa zapadnom Srbijom. Putovanje od Beograda do Zlatibora skraćeno je na 2 sata i 15 minuta, što će u velikoj meri olakšati kretanje stanovništva i turista.

Zlatibor, Tara, Mokra Gora i druga turistička odredišta zapadne Srbije postala su znatno pristupačnija domaćim i stranim turistima. Brža i bezbednija veza omogućiće dodatni rast turizma, što će imati direktan uticaj na povećanje prihoda u ovom regionu.

Bolja infrastruktura će pospešiti ekonomski razvoj zapadne Srbije. Brže i jeftinije transportne veze omogućiće razvoj industrije, poljoprivrede i trgovine. Požega, Arilje, Ivanjica i ceo Zlatiborski okrug dobili su bolju vezu sa velikim tržištima Beograda, ali i dalje ka Evropskoj uniji preko mreže auto-puteva.

Deonica Preljina-Požega je samo prvi korak ka stvaranju moderne saobraćajne veze između Beograda i crnogorskog primorja.

Iz Požege će se nastaviti izgradnja auto-puta prema Boljarima na granici sa Crnom Gorom (pravac ka Beranama i Podgorici) i kasnije do Bara na Jadranskom moru.

Sigurnije i brže do crnogorskog primorja Otvaranje ove deonice mnogo znači našim građanima koje se upute ka crnogorskom primorju i umnogo im skraćuje put do Jadranske obale, ali i povećava bezbednost i sigurnost na putu. Izgradnjom auto-puta značajno se povećava bezbednost saobraćaja u odnosu na postojeći magistralni put koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru i naseljena mesta, sa velikim brojem krivina i čestim saobraćajnim nesrećama.