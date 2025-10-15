ŽESTOKE BORBE NA GRANICI DVE DRŽAVE: Vojska otvorila vatru, više mrtvih! Svet tone u novi haos
PAKISTANSKA vojska otvorila je vatru na granici sa Avganistanom kao odgovor na napad na kontrolne punktove u severozapadnoj provinciji Hajber-Pahtunhva, preneo je državni televizijski kanal PTV, pozivajući se na oružane snage zemlje.
- Na položajima militanata izbio je požar, a talibani su se povukli, ostavivši za sobom brojne poginule - navodi se u saopštenju pakistanske vojske, prenosi RIA Novosti.
Teške borbe kod prelaza Spinbuldak-Čaman
Portal Tolo News javlja o žestokim borbama u pograničnom području kod prelaza Spinbuldak-Čaman, jednog od najvažnijih trgovinskih pravaca između Pakistana i Avganistana.
Prema dostupnim podacima, u sukobu su poginula tri civila, a više dece je ranjeno.
Zabeleženi su i gubici među vojnicima.
Uprava za informacije i kulturu avganistanske provincije Helmand saopštila je da je pakistanska vojska zarobila sedmoricu radnika u blizini granice i surovo se obračunala s njima.
Povod za sukob i međunarodni apeli
Pogranični konflikt počeo je prošle nedelje, nakon što su talibani optužili Islamabad za narušavanje vazdušnog prostora Avganistana i izvođenje vazdušnih udara na njegovoj teritoriji.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je obe strane na uzdržanost i rešavanje svih sporova političko-diplomatskim sredstvima, upozoravajući da dalje eskalacije mogu ugroziti bezbednost u celom regionu.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)