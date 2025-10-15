ŽESTOKE BORBE NA GRANICI DVE DRŽAVE: Vojska otvorila vatru, više mrtvih! Svet tone u novi haos

PAKISTANSKA vojska otvorila je vatru na granici sa Avganistanom kao odgovor na napad na kontrolne punktove u severozapadnoj provinciji Hajber-Pahtunhva, preneo je državni televizijski kanal PTV, pozivajući se na oružane snage zemlje.

Foto: Profimedia

- Na položajima militanata izbio je požar, a talibani su se povukli, ostavivši za sobom brojne poginule - navodi se u saopštenju pakistanske vojske, prenosi RIA Novosti.

Teške borbe kod prelaza Spinbuldak-Čaman

Portal Tolo News javlja o žestokim borbama u pograničnom području kod prelaza Spinbuldak-Čaman, jednog od najvažnijih trgovinskih pravaca između Pakistana i Avganistana.

Prema dostupnim podacima, u sukobu su poginula tri civila, a više dece je ranjeno.

Zabeleženi su i gubici među vojnicima.

Uprava za informacije i kulturu avganistanske provincije Helmand saopštila je da je pakistanska vojska zarobila sedmoricu radnika u blizini granice i surovo se obračunala s njima.

Povod za sukob i međunarodni apeli

Pogranični konflikt počeo je prošle nedelje, nakon što su talibani optužili Islamabad za narušavanje vazdušnog prostora Avganistana i izvođenje vazdušnih udara na njegovoj teritoriji.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je obe strane na uzdržanost i rešavanje svih sporova političko-diplomatskim sredstvima, upozoravajući da dalje eskalacije mogu ugroziti bezbednost u celom regionu.