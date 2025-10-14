VOJNI LIDERI PREUZELI VLAST: Raspuštene državne institucije - potpuni haos posle prevrata na Madagaskaru

VOJNI lideri Madagaskara preuzeli su danas vlast nad tom zemljom, nakon što su raspustili senat, Ustavni sud, elektoralno telo i druge državne institucije, preneo je Rojters.

Prethodno je predsednik Madagaskara Andrij Radžoelini napustio tu zemlju i raspustio skupštinu, nakon višenedeljenih antivladinih protesta.

Poslanici su ranije danas pokrenuli postupak opoziva predsednika, a iz predsedništva je saopšteno da je sastanak parlamenta bio neustavan i da je svaka odluka ili rezolucija koja je proistekla iz njega ništavna nakon raspuštanja skupštine.

U međuvremenu, snage Madagaskara su se pridružile demonstrantima koje predvode mladi, a koji se protive predsedniku Andriju Radžoelini.

Šef policije je dodatno istakao solidarnost sa vojskom i nacionalnom žandarmerijom, ističući rastuću institucionalnu podršku demonstracijama, navodi se u saopštenju.

U obraćanju naciji sa neotkrivene lokacije u ponedeljak, Radžoelina je odbio da podnese ostavku uprkos pritisku višenedeljnih protesta građana koji zahtevaju njegovu ostavku i široko rasprostranjenim prebezima u vojsci.

(Tanjug)