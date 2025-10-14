"PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
- Svi se sećamo sudbine Moamera Gadafija, koja je toliko oduševila Hilari Klinton, koja je uživo na televiziji gledala njegovo fizičko uništenje i pljeskala rukama - rekao je Lavrov arapskim novinarima, prenosi RT.
Hilari Klinton je 2011. godine smehom reagovala na vest o atentatu na svrgnutog libijskog predsednika Moamera Gadafija.
- Došli smo, videli smo, on je umro - rekla je Klinton tada, podseća RT.
- Rusija je dala azil Asadu i njegovoj porodici iz isključivo humanitarnih razloga - ponovio je Lavrov odgovarajući na optužbe da je Asad završio u bolnici jer je navodno otrovan.
(Tanjug)
