Svet

"PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

В. Н.

14. 10. 2025. u 13:06

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

ПЉЕСКАЛА РУКАМА И СЛАВИЛА УБИСТВО Лавров: Сви се сећамо како је смрт Гадафија одушевила Хилари Клинтон

Foto: Arhiva Novosti

- Svi se sećamo sudbine Moamera Gadafija, koja je toliko oduševila Hilari Klinton, koja je uživo na televiziji gledala njegovo fizičko uništenje i pljeskala rukama - rekao je Lavrov arapskim novinarima, prenosi RT.

Hilari Klinton je 2011. godine smehom reagovala na vest o atentatu na svrgnutog libijskog predsednika Moamera Gadafija.

- Došli smo, videli smo, on je umro - rekla je Klinton tada, podseća RT.

- Rusija je dala azil Asadu i njegovoj porodici iz isključivo humanitarnih razloga - ponovio je Lavrov odgovarajući na optužbe da je Asad završio u bolnici jer je navodno otrovan.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

ŠEŠELj O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANjU: Nema daljih razgovora