SLEDI KLJUČAN SASTANAK OKO UKRAJINE: Spisak meta je na stolu, da li će Tramp potezom promeniti tok rata?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp sada je svoju pažnju usmerio na Rusiju, spremajući se da naoruža Ukrajinu raketama “tomahavk”, piše “Telegraf”.

Foto: Profimedia/ilustracija

Nakon što jer bio obasut pohvalama zbog donošenja mira na Bliski istok tokom likujuće posete Izraelu u ponedeljak, Tramp je odleteo u Šarm el Šejk gde su svetski lideri iskoristili trenutak da podrže američkog predsednika u nameri da reši sukob u Ukrajini, nastavlja dalje britanski list.

Očekuje se da se Tramp u petak sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući, kada će se razgovarati o tome kako bi raketa "tomahavk" mogla da dovede Vladimira Putina za pregovarački sto.

- Glavne teme biće protivvazdušna odbrana i naši kapaciteti dugog dometa, kako bismo održali pritisak na Rusiju - rekao je ukrajinski lider.

Tramp zapretio Putinu

Tramp je već zapretio da će isporučiti "tomahavke" Kijevu ako Putin nastavi da guši svaku nadu u mirovne pregovore, a podseća se da je Vašington nedavno pojačao razmenu obaveštajnih podataka sa ukrajinskim snagama kako bi im pomogao u njihovim napadima dugog dometa na ruske energetske ciljeve.

U govoru izraelskom parlamentu, Tramp je rekao da će sada usmeriti svoje napore na posredovanje u postizanju sporazuma o okončanju rata između Ukrajine i Rusije.

- Bilo bi sjajno kada bismo mogli da postignemo mirovni sporazum sa (Iranom)... Prvo, moramo da završimo sa Rusijom - rekao je on Knesetu. - Hajde da se prvo fokusiramo na Rusiju.

Iako je, podseća "Telegraf", Tramp opet ponovio da je okončao osam sukoba za osam meseci novog mandata, sporazum o okončanju troipogodišnje borbe između Ukrajine i Rusije mu je izmicao.

S druge strane, Zelenski je u postizanju sporazuma o miru Gazi video tračak nade.

- Radimo na tome da dan mira dođe i za Ukrajinu. Ruska agresija ostaje poslednji globalni izvor destabilizacije, i ako se postigne prekid vatre i mir na Bliskom istoku, vođstvo i odlučnost globalnih aktera svakako mogu funkcionisati i za nas - napisao je ukrajinski predsednik na društvenim mrežama.

Sa sve većim spekulacijama da bi Tramp mogao da isporuči "tomahavke" Ukrajini, očekuje se da će mu Zelenski predstaviti dugačak spisak ruskih vojnih ciljeva koji bi mogli biti pogođeni raketama.

Kijev se nada da će to oružje velikog dometa moći da poremeti sposobnost Moskve da vodi rat prekidanjem logističkih ruta i uništavanjem fabrika raketa i dronova.

"Tomahavci" imaju domet od oko 2.400 kilometara, što bi takve mete udobno stavilo u domet.

Zelenski je ranije tvrdio da bi raketa izvršila pritisak na Putina da dođe za pregovarački sto kako bi razgovarali o prekidu vatre.

"Nova agresija"

Isporuka "tomahavka" označila bi veliku eskalaciju američke podrške i pooštravanje stava Trampa prema Putinu, a sam Tramp je rekao da bi slanje rakete Kijevu značilo "novu agresiju".

Podseća se i da je Trampov prethodnik, Džo Bajden, odbio sve zahteve Ukrajine za dobijanje “tomohavk”raketa.

- Mogao bih reći, ako se ovaj rat ne reši, poslaću im "tomahavke" - rekao je Tramp u nedelju na letu za Izrael, pa nastavio: "Možda ću morati da razgovaram sa Rusijom, da budem iskren sa vama, o 'tomahavcima'. Da li žele da 'tomahavci' idu u njihovom pravcu."

Govoreći dalje o ruskom predsedniku, Tramp je rekao: "Možda ću mu reći da ako se rat ne reši, da bismo to vrlo lako mogli učiniti."

Moskva je s druge strane, upozorila Belu kuću da ne isporučuje "tomahavk" rakete, jer bi taj potez efikasno prekinuo odnose sa Vašingtonom.

U nedelju je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao da su rakete "izuzetno zabrinjavajuće" za Rusiju, dodajući da "tenzije eskaliraju sa svih strana".

Moskva ne bi mogla da utvrdi da li rakete nose nuklearne bojeve glave ako bi bile lansirane, tvrdio je peskov, postavljajući i pitanje: "Kako bi Rusija onda trebalo da reaguje?"