MASOVNI RUSKI UDAR NA HARKOV I CENTRALNU UKRAJINU: Oštećene bolnice i infrastruktura (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je izvela veliki napad dronovima i vođenim bombama na Harkov i delove centralne Ukrajine, pri čemu je povređeno više civila, a znatno su oštećeni zdravstveni i infrastrukturni objekti.

Foto: Profimedia

Napad na Harkov: Udar na bolnicu i više gradskih četvrti

Prema navodima lokalnih vlasti, ruska vojska je u kasnim večernjim časovima u ponedeljak, 13. oktobra, izvela vazdušne udare na više gradskih četvrti u Harkovu koristeći vazdušno navođene bombe (KAB), usled čega je više ljudi povređeno.

‼️🇺🇦🔥



KHARKOV goes DARK !!



A powerful strike has been delivered to enemy targets: Kharkiv is in darkness



Strikes were made on substations, there are strong fires, the city is without power. pic.twitter.com/A8EpLfGcIl — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 13, 2025

Eksplozije su se čule širom grada tokom večeri. Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je na Telegramu da je jedna od bombi pogodila krug medicinskog objekta i uništila jednu pomoćnu zgradu. Udar je zabeležen u Slobidskom i Saltivskom okrugu, gde je izbio veliki požar.

Prema rečima regionalnog guvernera Olega Sinegubova, šest osoba je povređeno usled razbijenog stakla, oštećeni su prozori na medicinskoj ustanovi, a jedna garaža na jednom spratu se zapalila i uništila 17 automobila.

Svi 57 pacijenata koji su se u tom trenutku nalazili u bolnici evakuisani su u drugu zdravstvenu ustanovu. Nekoliko njih je, prema izveštajima, pretrpelo akutne stresne reakcije.

Tri gradske četvrti Harkova ostale su delimično bez električne energije nakon napada.

Udar na Kirovogradsku oblast i poremećaj železničkog saobraćaja

U drugim delovima zemlje, u ranim jutarnjim časovima u utorak, 14. oktobra, ruske trupe su granatirale Kirovogradsku oblast, što je poremetilo železnički saobraćaj. Ukrajinske železnice (Ukrzaliznytsia) saopštile su da su zbog napada izvršene izmene u redu vožnje prigradskih vozova.

Power outages in Kharkiv following the strikes on Energy infrastructure https://t.co/yQ2LqhMiKu pic.twitter.com/24sDymvGZR — VolgaLad (@cym27s) October 13, 2025

Regionalni guverner Andrij Rajkovič naveo je da su udari bili usmereni na kritičnu infrastrukturu u zajednicama Dolinska i Novoprazka. Nije bilo žrtava, ali je pet naselja ostalo bez struje, a na mestima pogođenim napadom izbio je požar koji je kasnije ugašen. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) potvrdila je napade i objavila fotografije na kojima se vide ekipe koje rade na terenu.

Novi napad na Sumi

DSNS je kasnije izvestio da je u jutarnjim časovima 14. oktobra Rusija izvela još jedan udar, ovoga puta na grad Sumi.

- Izbio je požar u nenaseljenoj zgradi. Tokom intervencije, specijalisti Državne službe za vanredne situacije izvršili su inspekciju područja ruskog udara. Svi požari su lokalizovani i ugašeni - navedeno je u izveštaju, uz napomenu da nije bilo žrtava.

96 dronova u vazduhu

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, između 19 časova 13. oktobra i ranih jutarnjih časova 14. oktobra, Rusija je lansirala 96 udarnih bespilotnih letelica, uključujući tipove Šahed i Geran.

Vazdušni napad je odbijen uz pomoć ukrajinske avijacije, jedinica protivvazdušne odbrane, jedinica za elektronsko ratovanje i dronskih jedinica, kao i mobilnih vatrenih grupa Oružanih snaga Ukrajine.

Protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 69 dronova iznad severnih, južnih, istočnih i centralnih delova Ukrajine.

Ipak, zabeleženo je 27 pogodaka udarnih dronova u sedam lokacija, kao i pad ostataka oborenih letelica u još jednom području.

„Napad je u toku; nekoliko neprijateljskih dronova i dalje se nalazi u ukrajinskom vazdušnom prostoru. Pridržavajte se pravila bezbednosti!“ upozorilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo u jutarnjem izveštaju.