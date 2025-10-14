MASOVNI RUSKI UDAR NA HARKOV I CENTRALNU UKRAJINU: Oštećene bolnice i infrastruktura (FOTO/VIDEO)
RUSIJA je izvela veliki napad dronovima i vođenim bombama na Harkov i delove centralne Ukrajine, pri čemu je povređeno više civila, a znatno su oštećeni zdravstveni i infrastrukturni objekti.
Napad na Harkov: Udar na bolnicu i više gradskih četvrti
Prema navodima lokalnih vlasti, ruska vojska je u kasnim večernjim časovima u ponedeljak, 13. oktobra, izvela vazdušne udare na više gradskih četvrti u Harkovu koristeći vazdušno navođene bombe (KAB), usled čega je više ljudi povređeno.
Eksplozije su se čule širom grada tokom večeri. Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je na Telegramu da je jedna od bombi pogodila krug medicinskog objekta i uništila jednu pomoćnu zgradu. Udar je zabeležen u Slobidskom i Saltivskom okrugu, gde je izbio veliki požar.
Prema rečima regionalnog guvernera Olega Sinegubova, šest osoba je povređeno usled razbijenog stakla, oštećeni su prozori na medicinskoj ustanovi, a jedna garaža na jednom spratu se zapalila i uništila 17 automobila.
Svi 57 pacijenata koji su se u tom trenutku nalazili u bolnici evakuisani su u drugu zdravstvenu ustanovu. Nekoliko njih je, prema izveštajima, pretrpelo akutne stresne reakcije.
Tri gradske četvrti Harkova ostale su delimično bez električne energije nakon napada.
Udar na Kirovogradsku oblast i poremećaj železničkog saobraćaja
U drugim delovima zemlje, u ranim jutarnjim časovima u utorak, 14. oktobra, ruske trupe su granatirale Kirovogradsku oblast, što je poremetilo železnički saobraćaj. Ukrajinske železnice (Ukrzaliznytsia) saopštile su da su zbog napada izvršene izmene u redu vožnje prigradskih vozova.
Regionalni guverner Andrij Rajkovič naveo je da su udari bili usmereni na kritičnu infrastrukturu u zajednicama Dolinska i Novoprazka. Nije bilo žrtava, ali je pet naselja ostalo bez struje, a na mestima pogođenim napadom izbio je požar koji je kasnije ugašen. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine (DSNS) potvrdila je napade i objavila fotografije na kojima se vide ekipe koje rade na terenu.
Novi napad na Sumi
DSNS je kasnije izvestio da je u jutarnjim časovima 14. oktobra Rusija izvela još jedan udar, ovoga puta na grad Sumi.
- Izbio je požar u nenaseljenoj zgradi. Tokom intervencije, specijalisti Državne službe za vanredne situacije izvršili su inspekciju područja ruskog udara. Svi požari su lokalizovani i ugašeni - navedeno je u izveštaju, uz napomenu da nije bilo žrtava.
96 dronova u vazduhu
Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, između 19 časova 13. oktobra i ranih jutarnjih časova 14. oktobra, Rusija je lansirala 96 udarnih bespilotnih letelica, uključujući tipove Šahed i Geran.
Vazdušni napad je odbijen uz pomoć ukrajinske avijacije, jedinica protivvazdušne odbrane, jedinica za elektronsko ratovanje i dronskih jedinica, kao i mobilnih vatrenih grupa Oružanih snaga Ukrajine.
Protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala 69 dronova iznad severnih, južnih, istočnih i centralnih delova Ukrajine.
Ipak, zabeleženo je 27 pogodaka udarnih dronova u sedam lokacija, kao i pad ostataka oborenih letelica u još jednom području.
„Napad je u toku; nekoliko neprijateljskih dronova i dalje se nalazi u ukrajinskom vazdušnom prostoru. Pridržavajte se pravila bezbednosti!“ upozorilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo u jutarnjem izveštaju.
