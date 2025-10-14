OBJAVLJEN TRAMPOV MIROVNI SPORAZUM: Ovo su najvažniji delovi dokumenta

BELA kuća objavila je sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeik, kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku, a koji je nazvan „Trampov mirovni sporazum“.

Foto: AP

Sporazum u Šarm el Šeiku, su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, i u njemu se potpisnici obavezuju na „istorijsku predanost“ sprovođenju dogovora.

U dokumentu se navodi da potpisnici pozdravljaju istorijsku posvećenost i sprovođenje Trampovog mirovnog sporazuma od strane svih strana, kojim se okončava više od dve godine duboke patnje i gubitaka, i otvara novo poglavlje za region definisan nadom, bezbednošću i zajedničkom vizijom mira i prosperiteta.

- Podržavamo i stojimo iza iskrenih napora predsednika Trampa da okonča rat u Gazi i donese trajni mir na Bliski istok, zajedno ćemo sprovesti ovaj sporazum na način koji osigurava mir, bezbednost, stabilnost i mogućnosti za sve narode regiona, uključujući i Palestince i Izraelce - navodi se u sporazumu.

Dodaje se da potpisnici razumeju da će trajni mir biti onaj u kome i Palestinci i Izraelci mogu da prosperiraju uz zaštitu svojih osnovnih ljudskih prava, garantovanu bezbednost i poštovanje dostojanstva.

- Potvrđujemo da se značajan napredak postiže saradnjom i održivim dijalogom i da jačanje veza među narodima i narodima služi trajnim interesima regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Prepoznajemo dubok istorijski i duhovni značaj ovog regiona za verske zajednice čiji su koreni isprepleteni sa zemljom regiona - među njima hrišćanstvo, islam i judaizam - navodi se u sporazumu.

Dodaje se da će poštovanje ovih svetih veza i zaštita njihovih mesta nasleđa ostati najvažniji u posvećenosti mirnom suživotu.

- Ujedinjeni smo u našoj odlučnosti da demontiramo ekstremizam i radikalizaciju u svim njihovim oblicima. Nijedno društvo ne može da napreduje kada su nasilje i rasizam normalizovani ili kada radikalne ideologije ugrožavaju tkivo građanskog života. Obavezujemo se da ćemo se baviti uslovima koji omogućavaju ekstremizam i da ćemo promovisati obrazovanje, mogućnosti i međusobno poštovanje kao temelje za trajni mir - ističe se u sporazumu.

Dalje se navodi da se potpisnici obavezuju „na rešavanje budućih sporova putem diplomatskog angažmana i pregovora, a ne silom ili dugotrajnim sukobom“.

- Priznajemo da Bliski istok ne može da izdrži stalni ciklus produženog ratovanja, zastoja u pregovorima ili fragmentarnu, nepotpunu ili selektivnu primenu uspešno dogovorenih uslova. Tragedije kojima smo svedočili u protekle dve godine moraju poslužiti kao hitan podsetnik da buduće generacije zaslužuju bolje od neuspeha prošlosti - piše u dokumentu.

Takođe, potpisnici su se obavezali da teže „toleranciji, dostojanstvu i jednakim mogućnostima za svaku osobu, osiguravajući da ovaj region bude mesto gde svi mogu da ostvare svoje težnje u miru, bezbednosti i ekonomskom prosperitetu, bez obzira na rasu, veru ili etničku pripadnost“.

- Težimo sveobuhvatnoj viziji mira, bezbednosti i zajedničkog prosperiteta u regionu, zasnovanoj na principima međusobnog poštovanja i zajedničke sudbine. U tom duhu, pozdravljamo napredak postignut u uspostavljanju sveobuhvatnih i trajnih mirovnih aranžmana u Pojasu Gaze, kao i prijateljske i obostrano korisne odnose između Izraela i njegovih regionalnih suseda - ističe se u dokumentu.

Potpisnici su se sporazumom obavezali da će „zajednički raditi na sprovođenju i održavanju ovog nasleđa, gradeći institucionalne temelje na kojima buduće generacije mogu napredovati zajedno u miru“, kao i da će ostati posvećeni budućnosti trajnog mira.

U Šarm el Šeiku održan je mirovni samit o Gazi kome su prisustvovali lideri iz tridesetak zemalja, koji su razgovarali o Trampovom mirovnom predlogu za Gazu, i postizanje mira između Izraela i Hamasa.

(Sputnjik)



