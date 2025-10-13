"SVET SVEDOČI ISTORIJSKOM TRENUTKU" El Sisi: Palestinci imaju pravo na samoopredeljenje, dvodržavno rešenje jedino pravo

PREDSEDNIK Egipta Abdel Fatah el Sisi izjavio je danas na mirovnom samitu o Gazi u Šarm el Šeiku da svet svedoči "istorijskom trenutku" i izrazio nadu da će novi sporazum o Gazi označiti kraj "bolnog poglavlja u istoriji čovečanstva", ističući da Palestinci imaju pravo na samoopredeljenje, te da će jedino dvodržavno rešenje ispuniti težnje oba naroda i obezbediti mir.

Foto: Tanjug

"Bezbednost naroda ne postiže se samo vojnim sredstvima, mir je naš strateški izbor“, poručio je egipatski predsednik i naglasio da palestinski narod ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini i da uživa slobodu, prenosi Al Džazira.

El Sisi je istakao da mir ne mogu graditi isključivo vlade, već i narodi, te je pozvao građane Izraela da pruže ruku ka miru.

Govoreći o narednim koracima, najavio je da će u narednim danima biti izrađeni zajednički temelji za obnovu Pojasa Gaze, poručivši da se "pred regionom nalazi jedinstvena istorijska prilika za uspostavljanje stabilnog Bliskog istoka".

"Težimo Bliskom istoku oslobođenom oružja za masovno uništenje", dodao je El Sisi i naglasio da je sprovođenje sporazuma o Gazi ključno za postizanje rešenja po modelu dve države i bolju regionalnu saradnju.

Na kraju govora, El Sisi je zahvalio Sjedinjenim Državama, Kataru i Turskoj na učestvovanju, odnosno, posredovanju u mirovnim pregovorima za Gazu.



(Tanjug)