MOGU DA UNIŠTE SVE ŠTO POŽELIM: Tramp naručio 28 novih bombardera (VIDEO)
TOKOM obraćanja u Knesetu, američki predsednik Donald Tramp rekao je da će SAD ove godine naručiti novih 28 strateških bombardera B-2 Spirit, koji su korišćeni za bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja.
Prema rečima Donalda Trampa, američko ratno vazduhoplovstvo trenutno poseduje 19 aviona tipa B-2, od kojih je sedam korišćeno u napadu na Iran.
- To su divni avioni, ali nisam znao da su sposobni da urade ono što su uradili. Upravo smo naručili 28 komada, samo malo unapređenu verziju - rekao je Tramp.
On je istakao da je, osim novih 28 bombardera B-2, naručeno još skoro stotinu drugih aviona, na šta su izraelski poslanici reagovali odobravanjem.
Američke vazdušne snage ostvarile su veoma tesnu saradnju sa izraelskim vazduhoplovstvom, pri čemu je kompletan sastav izraelskih vazdušnih snaga formiran od letelica koje se proizvode u Sjedinjenim Državama.
(Klix.ba)
