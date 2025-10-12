NE ODUSTAJE OD TOMAHAVKA Zelenski: Ukrajina će koristiti rakete isključivo u vojne svrhe
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina koristiti Tomahavk rakete isključivo u vojne svrhe i da neće napadati civile u Rusiji, ukoliko im Sjedinjene Američke Države obezbede te rakete.
-Mi nikada nismo napadali njihove civile. To je velika razlika između Ukrajine i Rusije. Zato, kada govorimo o dalekometnim raketama, govorimo isključivo o vojnim ciljevima, rekao je ukrajinski predsednik za Foks njuz.
Izjava Zelenskog, snimljena je u subotu, a emitovana danas nakon što je drugi put u dva dana razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Predsednik Ukrajine je rekao da još uvek traju razgovori o mogućnosti da Vašington obezbedi Kijevu rakete dugog dometa.
Tramp je izjavio prošle nedelje da, pre nego što pristane da Ukrajini isporuči Tomahavk rakete, želi da zna kako bi ih tačno koristili, jer ne želi eskalaciju rata između Rusije i Ukrajine.
Tomahavk rakete imaju domet do 2.500 kilometara (u zavisnosti od model), što je dovoljno da Kijev pogodi ciljeve duboko unutar Rusije, uključujući i Moskvu.
Kremlj je ranije upozorio da bi svaka isporuka Tomahavka Ukrajini predstavljala ozbiljnu pretnju.
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je početkom meseca da je nemoguće koristiti Tomahavk bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja i da bi isporuka ovih raketa označila "kvalitativno novu fazu eskalacije".
Uprkos tome, Zelenski je u današnjem večernjem obraćanju rekao da upravo ruski strah od američkog oružja pokazuje da bi pritisak mogao da dovede do mira.
-Vidimo i čujemo da se Rusija plaši da bi Amerikanci mogli da nam daju Tomahavk rakete i verujemo da taj strah može da doprinese uspostavljanju mira, izjavio je predsednik Ukrajine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ZAPADNI JASTREBOVI BI DA OKRENU NOVU STRANICU U SUKOBU: Rusi znaju slabe tačke "tomahavka" (VIDEO)
09. 10. 2025. u 01:46 >> 02:18
TAJNO ORUŽJE ILI SLOMLjENE SEKIRE: Šta "tomahavk" znači za Ukrajinu?
09. 10. 2025. u 19:11
ZELENSKOM SE SMEŠE BRCI Tomahavci idu u Ukrajinu ali... Tramp skoro doneo odluku, želi da zna ovo pre slanja (VIDEO)
06. 10. 2025. u 23:38 >> 00:24
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)