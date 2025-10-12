NE ODUSTAJE OD TOMAHAVKA Zelenski: Ukrajina će koristiti rakete isključivo u vojne svrhe

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina koristiti Tomahavk rakete isključivo u vojne svrhe i da neće napadati civile u Rusiji, ukoliko im Sjedinjene Američke Države obezbede te rakete.

Foto Vikipedija/US NAVY

-Mi nikada nismo napadali njihove civile. To je velika razlika između Ukrajine i Rusije. Zato, kada govorimo o dalekometnim raketama, govorimo isključivo o vojnim ciljevima, rekao je ukrajinski predsednik za Foks njuz.

Izjava Zelenskog, snimljena je u subotu, a emitovana danas nakon što je drugi put u dva dana razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Predsednik Ukrajine je rekao da još uvek traju razgovori o mogućnosti da Vašington obezbedi Kijevu rakete dugog dometa.

Tramp je izjavio prošle nedelje da, pre nego što pristane da Ukrajini isporuči Tomahavk rakete, želi da zna kako bi ih tačno koristili, jer ne želi eskalaciju rata između Rusije i Ukrajine.

Tomahavk rakete imaju domet do 2.500 kilometara (u zavisnosti od model), što je dovoljno da Kijev pogodi ciljeve duboko unutar Rusije, uključujući i Moskvu.

Kremlj je ranije upozorio da bi svaka isporuka Tomahavka Ukrajini predstavljala ozbiljnu pretnju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je početkom meseca da je nemoguće koristiti Tomahavk bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja i da bi isporuka ovih raketa označila "kvalitativno novu fazu eskalacije".

Uprkos tome, Zelenski je u današnjem večernjem obraćanju rekao da upravo ruski strah od američkog oružja pokazuje da bi pritisak mogao da dovede do mira.

-Vidimo i čujemo da se Rusija plaši da bi Amerikanci mogli da nam daju Tomahavk rakete i verujemo da taj strah može da doprinese uspostavljanju mira, izjavio je predsednik Ukrajine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta