IRANSKI MINISTAR: Teheran nije zainteresovan za uključenje u izdajničke Avramove sporazume, niti će učestvovati u pregovorima o Gazi

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je Teheran uvek podržavao svaki plan koji vodi ka zaustavljanju genocida u Gazi, kao i da nije zainteresovan za uključivanje u Avramove sporazume, kojima su mnoge arapske zemlje normalizovale odnose sa Izraelom.

Ftoto Tanjug/AP/Vahid Salemi

-Podržavamo zaustavljanje genocida, pružanje pomoći narodu Gaze i osiguravanje poštovanja njihovih prava. Ovaj stav je realan. Takođe upozoravamo u vezi sa trikovima i izdajama cionističkog režima, u vezi sa bilo kakvim sporazumom u prošlosti i onima koji su trenutno na snazi. Postoje aspekti postojećeg plana koji nam daju ova upozorenja, rekao je Arakči, prenosi novinska agencija Mehr.

Iran neće učestvovati na predstojećem samitu u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik, o predlogu Sjedinjenih Američkih Država za prekid vatre u Gazi, rekao je dobro obavešteni izvor za iransku agenciju Tasnim.

Izvor je naveo da Teheran neće prisustvovati samitu u Šarm el Šeiku, iako je pozvan na događaj.

On je kazao da je Iran u prošlosti sa Sjedinjenim Američkim Državama pregovarao isključivo o nuklearnom pitanju, i “da nikada nije pregovarao sa Amerikancima ili bilo kojom drugom stranom o bilo kom drugom pitanju, posebno u vezi sa otporom".

Osvrćući se na nedavne izjave američkog predsednika Donalda Trampa o pridruživanju Irana Avramovim sporazumima, Arakči je rekao da je "temelj Avramovih sporazuma u osnovi izdajnički i nema nikakvu usklađenost sa idealima islamske revolucije ili iranske nacije".

-Stoga se tako nešto nikada neće dogoditi, kazao je Arakči.

On je kazao da nikada nije imao telefonski razgovor sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, već da se poruke razmenjuju preko posredničkih zemalja.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u septembru, nakon razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, da bi Iran mogao da se pridruži Avramovim sporazumima, u okviru kojih je postignuta normalizacija odnosi između Izraela i više zemalja na Bliskom istoku.

(Tanjug)

