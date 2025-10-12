OVAJ GRAD JE NAJJEFTINIJA DESTINACIJA OVE JESENI: Ima odličnu klimu, povoljne cene, a turisti ga obožavaju
PREMA novom istraživanju koji je objavio Post Ofis Travel Mani, najjeftinija destinacija u Evropi ove jeseni je Marmaris u Turskoj.
Lučki grad i turistički centar na Mediteranskoj obali, Marmaris poznato je letovalište u Turskoj.
Nekada malo ribarsko naselje je danas moderan turistički grad i jedan od najlepših na jugozapadnoj obali Turske.
Ima lepo šetalište uz obalu, divne plaže i zanimljiv centar grada.
Prema rang listi pristupačnosti, Marmaris je prestigao Sunčev breg u Bugarskoj i čak Algavre u Portugalu koji se često opisuje kao najpovoljnija sunčana destinacija zapadne Evrope.
Istraživanje je pokazalo da je prosečna šoljica kafe u Marmarisu oko 2 evra, flaša vode od 1,5 litra 0,22 evra, a ručak sa pićem za 3 osobe košta oko 80 evra.
Sajt Numbeo navodi da je obrok za jednu osobu u jeftinijem restoranu u centru grada košta oko 8 evra, a krigla lokalnog pica oko 3,60 evra.
Kako je navedeno u istraživanju, Algarve u Portugalu je i dalje najjeftinije mesto u evrozoni, ali su cene skočile za 15%.
Pafos na Kipru je zauzeo 4. mestu, a Lanzarote na Kanarskim ostrvima je na petom mestu.
(Alo)
