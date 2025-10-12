Svet

UKRAJINA NAPALA BELGOROD, KURSK I ROSTOV: Masovni udari izvršeni dronovima, onesposobljena i pruga (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

12. 10. 2025. u 08:11

Ukrajinske snage napale su ruske oblasti Belgorod, Kursk i Rostov. Udari su izvršeni dronovima, a u Rostovu su gerilci Ateša onesposobili prugu.

УКРАЈИНА НАПАЛА БЕЛГОРОД, КУРСК И РОСТОВ: Масовни удари извршени дроновима, онеспособљена и пруга (ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22/Kakka/???? ?????

Partizanska grupa Atešizvela je sabotažu na železničkoj infrastrukturi u ruskoj oblasti Rostov, ometajući rusku logistiku, navodi se u objavi te grupe na Telegramu, piše Kijev independent.

Prema tvrdnjama grupe, njihovi operativci su uništili kontrolni ormar za saobraćaj na železnici u blizini grada Novočerkaska. Ruske trupe, kako se navodi, koriste tu prugu za transport vojnih snaga i snabdevanja.

Poremećeni lanci ruskog snabdevanja

Sabotaža je, prema izveštaju Ateša, prekinula ruske linije snabdevanja i izazvala "lančanu reakciju kašnjenja" u transportu ka južnom frontu. Grupa Ateš redovno sprovodi napade i sabotaže na ruskoj teritoriji, kao i u okupiranim oblastima Ukrajine.

 

 

Slični napadi u Smolensku i Tuli

Partizani su ranije prijavili sličan napad u septembru na pruzi koja vodi do aerokosmičke fabrike u ruskom gradu Smolensku. Nekoliko dana ranije, 11. septembra, Ateš je takođe saopštio da je uništio komunikacioni toranj u fabrici protivvazdušne odbrane u gradu Tuli.

 

 

Rostov - ključna oblast blizu fronta

Ruska oblast Rostov nalazi se uz granicu sa Ukrajinom i graniči se sa oblastima Lugansk i Donjeck koje su pod ruskom kontrolom. Zbog svoje blizine liniji fronta, region je česta meta ukrajinskih napada.

Eksplozije u Belgorodu i Kurskoj oblasti

Pored sabotaža na železnici, ukrajinske snage su najverovatnije izvele napade na grad Belgorod, gde su sinoć odjekivale snažne eksplozije.

Ukrajinske snage su treći put u roku od dve nedelje raketama GMLRS ispaljenim iz sistema HIMARS iz Harkova pogodile termoelektranu Luč u ruskom gradu Belgorodu. 

Napad je izazvao prekide u snabdevanju električnom energijom širom grada.

Juče tokom popodnevnih sati došlo je i do napada FPV dronom na grad Rilsk u Kurskoj oblasti, gde je posle udara izbio požar u fabrici šećera.

(Kyiv Independent)

