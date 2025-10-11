TRAMP NALOŽIO MINISTARSTVU ODBRANE: Pronađite sredstva za plate vojnika

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je naložio Ministarstvu odbrane da koristi "sva raspoloživa sredstva" kako bi osigurao isplatu američkih vojnika 15. oktobra, uprkos obustavi rada vlade.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

-Ako se ništa ne preduzme, zbog “vođe” Čaka Šumera i demokrata, naše hrabre trupe će propustiti plate koje im s pravom pripadaju 15. oktobra. Zato koristim svoj autoritet, kao vrhovni komandant, da naložim našem sekretaru za rat, Pitu Hegsetu, da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi se našim trupama plate isplatile 15. oktobra. Identifikovali smo sredstva za ovo, a sekretar Hegset će ih iskoristiti za isplatu naših vojnika, rekao je Tramp u objavi na svojonj platformi Truth Social.

On je kazao da neće dozvoliti demokratama da drže "vojsku i celokupnu bezbednost" nacije "kao taoce svojim opasnim zatvaranjem vlade".

-Radikalno levičarski demokrati treba da otvore vladu a onda možemo zajedno da radimo na rešavanju zdravstvene zaštite i mnogih drugih stvari koje žele da unište, kazao je Tramp.

Tramp ovom izjavom uklanja jednu od tačaka pritiska koja je mogla da natera Kongres na akciju, da se odblokira rad vlade, i verovatno će osigurati da se obustava rada vlade, koja traje 11 dana, produži na treću nedelju, a moguće i duže, prenosi AP.

Pripadnici američke vojske bili su u opasnosti da ne prime sledeću platu nakon što je obustavljen rad vlade 1. oktobra, na početku saveznog budžetskog ciklusa.

Sjedinjene Američke Države imaju oko 1,3 miliona aktivnih vojnika, a mogućnost da vojnici ostanu bez plata bila je centralna tačka kada su zakonodavci na Kapitol Hilu razgovarali o negativnom uticaju obustave rada vlade.

(Tanjug)

