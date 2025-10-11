KLJUČAN RAZGOVOR: Tramp i Zelenski o isporuci "tomahavka"

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp i Vladimir Zelenski su telefonom razgovarali o mogućim isporukama raketa "tomahavk" Kijevu, piše "Aksios" pozivajući se na dva neimenovana izvora.

FOTO: Tanjug/AP

Razgovor je, kako navode, trajao oko 30 minuta, rekao je jedan izvor, a Zelenski je saopštio da je bio "veoma pozitivan i produktivan".

Zelenski je, kako se navodi, čestitao Trampu na mirovnom sporazumu za Gazu i rekao da ako se taj rat može okončati, "onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi, uključujući i ovaj sa Rusijom".

- Obavestio sam predsednika Trampa o napadima Rusije na naš energetski sistem — i cenim njegovu spremnost da nas podrži. Razgovarali smo o mogućnostima za jačanje naše protivvazdušne odbrane, kao i o konkretnim sporazumima na kojima radimo kako bismo to osigurali - napisao je Zelenski.

Američki predsednik je pre nekoliko dana saopštio da je blizu donošenja doneo odluke o mogućoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini , ali je da "želi da vidi kako kijevski režim namerava da ih koristi".

Upitan da prokomentariše isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini i kako će Rusija na to reagovati, ruski predsednik Vladimir Putin je juče poručio: "Naš odgovor je jačanje sistema PVO Ruske Federacije".

Takođe je ocenio da izjave Vladimira Zelenskog o mogućim udarima po Moskvi raketama "tomahavk" predstavljaju svojevrsno "hvalisanje".

Nekoliko stručnjaka već je potvrdilo da Rusija ima iskustva u odbrani od raketa sličnih "tomahavku".

Danas je to potvrdio Aleksej Žuravljov, prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu.

- Za svaki 'tomahavk' imamo sopstveni sistem S- 3-50, koji je, kao što znamo, kreiran posebno za suzbijanje ove vrste raketa. Za protivvazdušnu odbranu, ovo je jednostavna meta, dobro proučena još od sovjetskog doba. Drugo pitanje je što oni mogu da nose i nuklearne bojeve glave, a to je, izvinite, potpuno drugačiji nivo sukoba — nikad se ne zna šta bi ukrajinske oružane snage mogle da im stave - rekao je Žuravljov za RIA Novosti.

Dugi domet i nuklearni potencijal su dva najvažnija razloga što Rusija upotrebu ovih raketnih sistema smatra crtom preko koje SAD ne smeju da pređu.

Ipak, postoje praktične prepreke za upotrebu "tomahavka" protiv Rusije, a najveća je činjenica da se ta raketa ispaljuje maltene isključivo sa brodova i podmornica.

Ako SAD nekako nađu načina da dostave "tomahavke" u Ukrajinu i ispale ih sa nekakvih kopnenih lansera, a te rakete onda probiju rusku PVO, postavlja se pitanje da li će to uticati na stanje na frontu.

Svi ruski vojni stručnjaci, kao i Kremlj, smatraju da neće. Predsednik Putin je na nedavnom zasedanju kluba "Valdaj" napomenuo da će "tomahavci" proći kao i prethodno isporučeni zapadni sistemi.

Naime, "magično oružje" dosad isporučeno Kijevu, koje je trebalo da preokrene tok sukoba, posle nekih malih početnih uspeha uglavnom je završilo neslavno: haubice M777, tenkovi "abrams", "čelendžer" i "leopard", pa i lovci F-16.

(RT Balkan)