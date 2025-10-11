ZELENSKI U PANICI: "Prioritetno branimo 203 infrastrukturna objekta, treba više podrške na delu"
Ukrajina prioritetno štiti protivvazdušnom odbranom 203 najvažnija infrastrukturna objekta, koji se odnose na energetski i gasni sistem, kao i vodosnabdevanje, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
"Ne želim da kažem šta smo tačno uradili i koliko sistema imamo, ali razumete da je to 203. Ima mnogo više objekata, ali govorim o ključnim - onima koji se odnose na energetiku, gasne sisteme, vodosnabdevanje itd", rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform.
Naglasio da je zaštita takve infrastrukture ozbiljan izazov za Ukrajinu i da Kijev ne želi to da radi sam, već da ih "partneri više podrže delima, a manje rečima".
