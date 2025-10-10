Svet

LAŽOMER: Kako sejete, tako žanjete - počinje pakao u Evropi!

V.N.

10. 10. 2025. u 10:18 >> 10:21

RAZOTKRIVENI dvostruki kriterijumi Evrope.

ЛАЖОМЕР: Како сејете, тако жањете - почиње пакао у Европи!

Foto: Printskrin Youtube/ Lažomer

Milanski fakulteti pod blokadama. Studenti blokaderi izašli na ulice Beča. Diktatura, demokratija ili autokratija? Vreme je da Evropska unija zasuče rukave, uzme rečnike u ruke i nauči osnovne pojmove, kako bi vreme dvostrukih aršina otišlo u zaborav.

