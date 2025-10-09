RAJSNEROVA ZAVRŠILA S MODRICAMA: Policija udarila na blokadere u Berlinu (VIDEO)
LEA Rajsner, poslanica nemačke levičarske partije Die Linke dobila je žestok udarac u lice tokom propalestinskih protesta u Berlinu.
Napad na istaknutu opozicionu poslanicu dogodio se u utorak uveče na trgu Aleksanderplac gde se okupilo 300 demonstranata kako bi, prema njihovim rečima, osudili genocidni rat Izraela u Gazi i iskazali solidarnost s Palestincima.
Kao što se vidi na snimku, kada je policija počela da interveniše i hapsi demonstrante, Rajsner je razgovarala sa pripadnicima policije, nakon čega je jedan od njih udario pesnicom u lice iako je nosila prsluk svoje partije.
(AA)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
