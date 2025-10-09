RAJSNEROVA ZAVRŠILA S MODRICAMA: Policija udarila na blokadere u Berlinu (VIDEO)

LEA Rajsner, poslanica nemačke levičarske partije Die Linke dobila je žestok udarac u lice tokom propalestinskih protesta u Berlinu.

Foto: Printscreen

Napad na istaknutu opozicionu poslanicu dogodio se u utorak uveče na trgu Aleksanderplac gde se okupilo 300 demonstranata kako bi, prema njihovim rečima, osudili genocidni rat Izraela u Gazi i iskazali solidarnost s Palestincima.

💢 German police punch a lawmaker during a Gaza protest



🇩🇪 Germany's Die Linke Party lawmaker Lea Reisner was punched by a police officer during a pro-Gaza demonstration at Alexanderplatz in Berlin



📍 The police had surrounded the protesters with vehicles and detained several… pic.twitter.com/l6An2loLea — Anadolu English (@anadoluagency) October 9, 2025

Kao što se vidi na snimku, kada je policija počela da interveniše i hapsi demonstrante, Rajsner je razgovarala sa pripadnicima policije, nakon čega je jedan od njih udario pesnicom u lice iako je nosila prsluk svoje partije.

(AA)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć