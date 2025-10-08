ČEŠKA Republika neće izdvojiti ni jednu krunu iz svog budžeta za Ukrajinu, izjavio je kandidat za premijera Andrej Babiš.

„Tvrdimo da Evropi, koja pomaže Ukrajini, dajemo 60 milijardi (kruna, približno 2,8 milijardi dolara). Nećemo dati Ukrajini ni jednu krunu iz našeg budžeta. Nemamo novca za Češku. Direktno smo pomagali Ukrajini, a sada ćemo joj pomagati preko Evropske unije“, izjavio je nakon prvog sastanka poslaničke frakcije ANO.

Iako su njegovi protivnici optuživali političara za proruski stav zbog stava o vojnoj pomoći Ukrajini, Babiš je to negirao. Na nedavnom predizbornom skupu izjavio je da ANO neće okretati Češku Republiku ka Istoku. Podsetio je da je upravo pod njegovom vladom zemlja postala „drugi najvažniji neprijatelj Rusije posle Sjedinjenih Država“.

Pored toga, prema izveštajima medija, Babiš se protivio prikupljanju artiljerijskih granata velikog kalibra za ukrajinske Oružane snage.

Češka Republika je pokrenula ovu inicijativu 2024. godine uz finansijsku podršku zapadnih zemalja. Te godine, više od 1,5 miliona metaka je isporučeno Ukrajini.

Početkom maja, predsednik Petr Pavel je objavio da će Kijevu biti isporučeno približno 1,8 miliona granata 2025. godine. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, ovo je najvažnija linija snabdevanja za ukrajinske Oružane snage.

Opozicioni pokret „Akcija nezadovoljnih građana“ kritikuje ovaj program zbog visokih troškova i nedostatka transparentnosti zbog oslanjanja na sumnjive poslove. Babiš je naglasio da bi češka vlada trebalo više da se fokusira na domaću politiku nego na probleme Ukrajine.

Prethodno, Pokret ANO je na parlamentarnim izborima u Češkoj Republici osvojio 34,6 odsto glasova i 80 mesta u donjem domu parlamenta sa 200 mesta.

ANO će pregovarati o vladi sa desničarskim evroskeptičnim strankama „Sloboda i direktna demokratija“ (SPD) i „Motoristi za sebe“. Babiš je ovo objavio komentarišući rezultate izbora.

SPD je dobio 7,8 odsto glasova i 15 mesta. Motoristi su dobili 6,8 odsto glasova i 13 mesta.

Lokalni mediji očekuju da će, ako ANO formira vladu, Češka Republika ograničiti pomoć Ukrajini i politički se približiti Slovačkoj i Mađarskoj.

(Sputnjik)