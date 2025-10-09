FLOTILU „BIS“ OD 9 ČAMACA ZAUSTAVIO JE IZRAEL: Na njima bilo i 10 Italijana, lekara i medicinskih sestara, nosili su pomoć Gazi
IZ italijanske Ambasade u Tel Avivu stigla je vest da je jutros u zoru izraelska mornarica zaustavila brodove i putnike na 120 nautičkih milja od Gaze, da su prebačeni u izraelsku luku Aštod i biće posle procedure proterani. Na brodovima su bili lekari, medicinske sestre i aktivisti, na jednom od čamaca vijorila se italijanska zastava. Italijani su nosili mleko u prahu i neophodnu pomoć za bebe.
Na brodu „Duša moje duše“ bili su neurolog Frančesko Brešijani, četvoro amerčkih aktivista i članica regionalnog parlamenta Madrida, koja je izjavila da je to „pravi čin otmice na italijanskom tlu“, jer je čamac nosio italijansku zastavu.
Antonio Tajani ministar spoljnih poslova je rekao da se prati situacija sa novom flotilom, da su Italijani privremeno uhapšeni, „nadam se da će procedura identifikcije i proterivanja biti brzo završena i da će biti vraćeni u Italiju“.
Preporučujemo
TAJMS OF IZRAEL: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre
08. 10. 2025. u 21:45
PROCURIO BLEROV PLAN ZA GAZU: Poznato ko će biti u upravi, ali i ko će profitirati
07. 10. 2025. u 18:22
IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade
07. 10. 2025. u 00:33
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)