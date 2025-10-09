Svet

FLOTILU „BIS“ OD 9 ČAMACA ZAUSTAVIO JE IZRAEL: Na njima bilo i 10 Italijana, lekara i medicinskih sestara, nosili su pomoć Gazi

Milica Ostojić

09. 10. 2025. u 00:11

IZ italijanske Ambasade u Tel Avivu stigla je vest da je jutros u zoru izraelska mornarica zaustavila brodove i putnike na 120 nautičkih milja od Gaze, da su prebačeni u izraelsku luku Aštod i biće posle procedure proterani. Na brodovima su bili lekari, medicinske sestre i aktivisti, na jednom od čamaca vijorila se italijanska zastava. Italijani su nosili mleko u prahu i neophodnu pomoć za bebe.

Foto: Profimedia

Na brodu „Duša moje duše“ bili su neurolog Frančesko Brešijani, četvoro amerčkih aktivista i članica regionalnog parlamenta Madrida, koja je izjavila da je to „pravi čin otmice na italijanskom tlu“, jer je čamac nosio italijansku zastavu.

Antonio Tajani ministar spoljnih poslova je rekao da se prati situacija sa novom flotilom, da su Italijani privremeno uhapšeni, „nadam se da će procedura identifikcije i proterivanja biti brzo završena i da će biti vraćeni u Italiju“.

