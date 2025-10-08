RUKOVODSTVO kompanije „Tales Belgijum“ („Thales Belgium“), koji je deo velikog odbrambenog konglomerata „Tales“, zabrinuto je zbog sve učestalijih letova neidentifikovanih dronova iznad svojih tajnih fabrika oružja, piše „Njuzvik“.

Prema objavi, rukovodstvo kompanije zahtevalo je pojašnjenje o tome kako da odgovori na njih, uključujući i mogućnost njihovog obaranja.

Prema rečima izvršnog direktora kompanije Alena Kevrena, učestalost takvih dronova se povećala poslednjih meseci i izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Takođe je došlo do incidenta u kojem su dronovi leteli iznad pogona kompanije u istočnom regionu Liježa — jedinog belgijskog pogona koji ima dozvolu za sklapanje i skladištenje eksploziva za svoje rakete kalibra 70 mm.

-Upozorenje kompanije "Tales" naglašava slabu tačku komercijalnih preduzeća i rizik od poremećaja lanca snabdevanja za njihove kupce, navodi se u objavi.

Kompanija napominje da je već instalirala dodatne sisteme za detekciju dronova, ali zakon zabranjuje obaranje bespilotnih letelica ometačima zbog rizika od njihovog pada.

Paralelno, incidenti u kojima su učestvovali neidentifikovani dronovi prijavljuju se i u drugim evropskim zemljama, što dovodi do poremećaja u radu aerodroma i povećanih mera bezbednosti na kritičnim infrastrukturnim objektima. U tom kontekstu, EU je počela da diskutuje o formiranju „zida dronova“ – kolektivnog sistema odbrane protiv bespilotnih letelica na istočnoj granici NATO-a – ali još uvek nisu donete konkretne odluke.

Evropski političari su više puta optuživali Rusiju da stoji iza povećane aktivnosti dronova. Moskva kategorično negira bilo kakvu umešanost u incidente, nazivajući ove optužbe neosnovanim.

Komentarišući nedavna kršenja evropskog vazdušnog prostora dronovima, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da su sva ona usmerena na „stvaranje neizvesnosti“.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva nema ciljeve u Evropi i da su takve izjave način za eskalaciju tenzija.

(sputnikportal.rs)

