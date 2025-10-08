HIBRIDNI RAT ILI EU KRIZA? Fon der Lajen u potrazi za novom mobilizacijom

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je u Evropskom parlamentu da Evropa na hibridne pretnje, uključujući nedavne incidente sa dronovima i narušavanja vazdušnog prostora, mora da odgovori merama koje prevazilaze tradicionalnu odbranu.

Foto: Profimedia, Shutterstock

- Ovo nije slučajno uznemiravanje. To je koherentna i eskalirajuća kampanja u cilju uznemirenja naših građana, testiranja naše odlučnosti, podele Unije i slabljenja podrške Ukrajini. Vreme je da je nazovemo pravim imenom: hibridno ratovanje - rekla je Fon der Lajen u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Ona nije direktno optužila Rusiju za sve incidente, ali je naglasila da cilj Moskve može da bude "sejanje podela" u Evropi.

Fon der Lajen je poručila da bi se ruskim pretnjama trebalo suprotstaviti jedinstvom, odvraćanjem i odlučnošću.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta