HIBRIDNI RAT ILI EU KRIZA? Fon der Lajen u potrazi za novom mobilizacijom
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je u Evropskom parlamentu da Evropa na hibridne pretnje, uključujući nedavne incidente sa dronovima i narušavanja vazdušnog prostora, mora da odgovori merama koje prevazilaze tradicionalnu odbranu.
- Ovo nije slučajno uznemiravanje. To je koherentna i eskalirajuća kampanja u cilju uznemirenja naših građana, testiranja naše odlučnosti, podele Unije i slabljenja podrške Ukrajini. Vreme je da je nazovemo pravim imenom: hibridno ratovanje - rekla je Fon der Lajen u Evropskom parlamentu u Strazburu.
Ona nije direktno optužila Rusiju za sve incidente, ali je naglasila da cilj Moskve može da bude "sejanje podela" u Evropi.
Fon der Lajen je poručila da bi se ruskim pretnjama trebalo suprotstaviti jedinstvom, odvraćanjem i odlučnošću.
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
