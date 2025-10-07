PO PRVI PUT NA VIDEU: F-16 raketom AIM-9 Sidewinder obara Geranj-2 - cena koja udara Zapad u glavu! (VIDEO)

NA internetu je objavljen snimak ukrajinskog lovca F-16 kako juri ruski dron-kamikazu Geranj-2. Na snimku se jasno vidi trenutak kada avion lansira vođenu raketu AIM-9 Sidewinder na relativno spori dron, posle čega dolazi do snažne eksplozije i uništenja cilja.

Ovo je prvi zabeleženi vizuelni dokaz upotrebe F-16 u ulozi presretača dronova u Ukrajini, iako su analitičari već mesecima nagađali da su ovakve operacije deo prakse Kijeva.

ZAŠTO UKRAJINA KORISTI F-16 PROTIV DRONOVA?

F-16, koje su Ukrajini donirale evropske zemlje, u početku su planirani za borbe u vazduhu i potencijalno napade na ruske ciljeve. Međutim, njihova realna primena pokazala se ograničenom.

Razlog je jednostavan – Rusija raspolaže snažnim slojevitim sistemom protivvazdušne odbrane (S-400, S-300, Buk-M3, Tor-M2) koji praktično onemogućava F-16 da deluju u dubini teritorije.

Zbog ozbiljnog nedostatka sopstvene PVO – Ukrajina je iscrpela zalihe sistema NASAMS, IRIS-T i Buk – Kijev je bio primoran da angažuje F-16 kao neku vrstu „letećih PVO sistema“. Umesto da presreću ruske avione ili krstareće rakete, oni su sada korišćeni za uništavanje jeftinih dronova kidača živaca.

Snimak ukrajinskog lovca F-16 koji lovi ruski dron kamikaze Geranj-2. Vidimo kako letelica lansira vođenu raketu AIM-9 Sidewinder na dron, koji potom eksplodira. Cena rakete se kreće od 400 hiljada do 2 miliona $ (AIM-9X). Sa druge strane Geranj-2 ide od 10 hiljada $. pic.twitter.com/PT4mRZRvie — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 7, 2025

OGROMNA NESRAZMERNOST U CENI

Jedan od ključnih problema je odnos cene rakete i drona.

AIM-9 Sidewinder, raketa kratkog dometa koju koriste F-16, košta između 380.000 i 430.000 dolara po komadu (zavisno od verzije AIM-9 ide i do 2 miliona).

Nasuprot tome, ruski Geranj-2 (poznat i kao modernizovani iranski „Šahid-136“) procenjuje se na cenu između 10.000 i 40.000 dolara po dronu u zavisnosti od stepena modifikacije.

To znači da svako obaranje jednog Geranja-2 AIM-9 Sidewinder-om ukrajinske zapadne saveznike košta najmanje 10 puta više od cene cilja.

Rusija je 5. oktobra, tokom samo jednog napada, poslala čak 700 dronova Geranj-2 na ukrajinske ciljeve. Ukoliko bi se svaki presretao raketama AIM-9, cena odbrane merila bi se u milijardama dolara za samo jednu noć – što jasno pokazuje neodrživost ove taktike na duže staze pa čak i da Kijev ima stotine aviona na raspolaganju.x

Ukrajinski F-16AM naoružan sa 8x GBU-39 SDB kliznih bombi, 1x AIM-9X Sidewinder, 1x AIM-9L Sidewinder i 2x AIM-120C AMRAAM raketa vazduh-vazduh

PROMENA RUSKE TAKTIKE – „ROJ“ NAPADA

Ruske snage sve češće koriste napade u rojevima dronova, usmeravajući desetine ili stotine nekad Geranja na jednu ili samo nekoliko meta. Ovakav pristup praktično garantuje da cilj bude uništen čak i dronom, jer ukrajinski sistemi odbrane, pa čak i lovačka avijacija, ne mogu presresti toliki broj ciljeva istovremeno.

Upravo zato, upotreba F-16 kao „lovaca na dronove“ sve više liči na očajnički potez nego na strateško rešenje.

GUBICI F-16 U UKRAJINI

Uprkos tome što se F-16 koriste sa aerodroma na zapadu Ukrajine ili, kako neki analitičari tvrde, čak i sa teritorije NATO zemalja (Poljska, Rumunija), ovi avioni nisu pošteđeni gubitaka.

Prema dostupnim informacijama iz brojnih izvora, najmanje 6 F-16 je već izgubljeno u borbama od avgusta 2024. do oktobra 2025. U većini slučajeva, radi se o obaranjima sistemima S-400 i S-300 u blizini linije fronta, ali i o incidentima tokom sletanja usled tehničkih kvarova ili prijateljske vatre. Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je broj oborenih aviona verovatno veći, ali te podatke nije moguće potvrditi.

Gubici su posebno bolni jer je Ukrajina do sada dobila svega oko 20 do 25 F-16 iz Danske i Holandije, što znači da je već sada izgubljena značajna trećina raspoloživih kapaciteta.

NERAVNOPRAVNA I SKUPA BORBA

Snimak F-16 kako uništava dron Geranj-2 vizuelno je impresivan, ali strateški i ekonomski apsurdan. Dok Rusija može da šalje stotine jeftinih dronova, Ukrajina troši stotine hiljada dolara na svako obaranje.

Ukoliko se ovaj trend nastavi, F-16 bi mogao postati preskupa platforma za zadatak koji je daleko jeftinije rešavati protivdronskim topovima, laserskim sistemima ili čak improvizovanim PVO sredstvima.

Drugim rečima, Ukrajina dobija trenutni efekat – ali gubi u dugoročnoj iscrpljujućoj ekonomskoj igri.

