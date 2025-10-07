POSLE dužeg vremena najava i nagađanja, dokument od 21 strane, za koji se tvrdi da je američki plan za Pojas Gaze, napravljen pod dirigentskom palicom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, dospeo je u javnost.

Prema izveštaju izraelskog lista "Israeli hayom", plan pod nazivom "Međunarodno prelazno telo za Gazu" (GITA) predlaže privremenu upravu u trajanju od tri do pet godina, nakon čega bi vlast bila prebačena na "reformsku palestinsku vlast" čiji su detalji još uvek nejasni.

U srži plana je osnivanje međunarodnog odbora direktora koji bi se sastojao od 7 do 10 članova, uključujući poslovne ljude, diplomate i ekonomske stručnjake. Toni Bler bi predvodio odbor kao generalni koordinator ili izvršni predsednik, a odbor bi bio odgovoran za donošenje svih centralnih odluka u vezi sa politikom, bezbednošću i ekonomijom u Gazi.

Očekuje se da će privremeno sedište vlasti biti locirano u El-Arišu, u Egiptu, ili Dohi, u Kataru.

U dokumentu se detaljno navode imena visokih ličnosti određenih za popunjavanje ključnih pozicija u vladi. Uz Blera, Sigrid Kag iz Holandije (bivša zamenica holandskog premijera) bi služila kao zamenica predsednika za humanitarna pitanja, Mark Rovan iz SAD kao predsednik fonda za rehabilitaciju, Nagib Saviris iz Egipta, koji bi bio odgovoran za regionalne investicije, i Arje Lajtston, koji ima dvojno izraelsko-američko državljanstvo, kao predstavnik Abrahamovih sporazuma.

Pored toga, u planu se pominje palestinski predstavnik čije ime nije otkriveno "iz simboličnih razloga", ali se naglašava da on ne bi imao stvarna izvršna ovlašćenja.

Ova struktura odražava pristup po kojem bi stvarno upravljanje bilo u rukama međunarodnih faktora, dok bi palestinsko predstavljanje ostalo, često samo u simboličnom svojstvu.

Ispod međunarodnog odbora delovao bi sloj "neutralnih" palestinskih menadžera, izabranih iz redova profesionalnih i nestranačkih ličnosti. Oni bi bili odgovorni za upravljanje javnim sektorima – zdravstvom, obrazovanjem, opštinama i dodatnim uslugama – ali bi radili pod direktnim nadzorom međunarodnog odbora i bili bi podložni stalnoj reviziji od strane međunarodnog komiteta. Istovremeno, bio bi osnovan lokalni savet, koji bi činile palestinske ličnosti iz Gaze i Zapadne obale, ali bi njegova uloga bila samo savetodavna, bez ikakve stvarne izvršne vlasti.

INVESTITORI OSVAJAJU PROFIT

Ekonomska dimenzija plana zasniva se na osnivanju međunarodnog fonda pod nazivom "Fond za rehabilitaciju i investicije u Gazu", kojim bi upravljali poslovni ljudi detaljno navedeni u dokumentu. Očekuje se da će fond biti finansiran donacijama zemalja Zaliva, prvenstveno Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, zapadnim investicijama i međunarodno garantovanim kreditima. Operativni model bi bio orijentisan ka poslovnom profitu – kompanije bi ulagale u projekte rehabilitacije i infrastrukture i učestvovale bi u ostvarenoj dobiti.

U oblasti bezbednosti, plan predviđa stvaranje multinacionalnih bezbednosnih snaga pod pokroviteljstvom UN ili koalicije predvođene SAD, uz apsolutnu zabranu bilo koje palestinske oružane frakcije u Gazi tokom prelaznog perioda. Palestinske bezbednosne snage bi bile reorganizovane pod međunarodnim nadzorom, a prelazna vlast bi imala puna ovlašćenja da imenuje sudije, ministre i šefove bezbednosnih tela. U dokumentu se naglašava da bi ta vlast ispunjavala sva ovlašćenja – izvršnu, zakonodavnu i sudsku – i da nijedno palestinsko telo ne bi moglo da poništi njene odluke.

Predloženi vremenski okvir uključuje tromesečnu pripremnu fazu, tokom koje bi se osnovala vlast i izabrali njeni članovi, nakon čega bi sledila početna šestomesečna faza raspoređivanja, tokom koje bi počelo stvarno upravljanje. Faza rehabilitacije, za koju se očekuje da traje dve do tri godine, fokusiraće se na opsežne infrastrukturne projekte.

Nakon otprilike pet godina, očekuje se postepeni prenos vlasti na "reformisanu" palestinsku vlast – termin čije tačno značenje ostaje nejasno.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da podrži predlog američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi, ali da je najvažnije stvaranje palestinske države.

