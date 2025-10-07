PREMIJER POLJSKE: Nije u interesu Varšave da preda Ukrajinca traženog u Nemačkoj zbog gasovoda

PREMIJER Poljske Donald Tusk izjavio je danas da nije u interesu Poljske da preda Ukrajinca koji je Nemačkoj tražen zbog sumnje da je učestvovao u eksplozijama koje su oštetile gasovode Severni tok.

Foto: Printskrin/Jutjub

Tusk je rekao da je na kraju na sudu da odluči da li će Vladimir Z, koji je uhapšen krajem septembra u blizini Varšave, biti predat ili ne, prenosi Rojters.

On je ponovio dugogodišnje protivljenje Poljske ovim gasovodima, za koje Varšava tvrdi da su ključni u preteranoj zavisnosti Evrope od ruskih energenata.

-Problem Evrope, problem Ukrajine, problem Litvanije i Poljske nije u tome što je Severni tok 2 uništen, već što je uopšte izgrađen, rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Poljski sud je juče odlučio da Vladimir Z. mora da ostane u pritvoru još 40 dana dok se donosi odluka o njegovom eventualnom izručenju Nemačkoj na osnovu evropskog naloga za hapšenje.

Napad na Severni tok Moskva i Zapad opisali kao sabotažu, za koju niko do sada nije preuzeo odgovornost.

Još jedan Ukrajinac, za koga se sumnja da je koordinisao napade, uhapšen je u avgustu u Italiji i planira da se bori protiv izručenja Nemačkoj.

(Tanjug)

