STRAVIČNO Dvogodišnjeg dečaka ubili psi u nelegalnom vrtiću
DVOGODIŠNjI dečak preminuo je od ujeda dva psa rase rotvajler dok je bio ostavljen bez nadzora u nelegalnom vrtiću u gradu Valdosta u američkoj saveznoj državi Džordžiji.
Prema saopštenju policije, dečak je bio jedini korisnik vrtića koji je vodila Stejsi Viler Kob (48), koja je u svom domu vodila neregistrovanu ustanovu, prenosi NBC.
Dečakova majka je dete ostavila u vrtiću tog dana, a Kob je, kako je kasnije izjavila, zaspala, pretpostavljajući da je i dečak u tom trenutku spavao.
Dečak je, međutim, uspeo da se oslobodi nadzora i izađe iz kuće.
U dvorištu je otvorio kavez sa dva velika rotvajlera koji su ga potom napali i usmrtili.
Istragom je utvrđeno da je Kob ostavila dečaka bez nadzora više od dva sata, dok su psi bili u svom kavezu.
Vlasnica vrtića je uhapšena i optužena za ubistvo u drugom stepenu i okrutno postupanje prema deci.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PUTIN IZNEO “NAJBOLjI STRATEŠKI PREDLOG“: Tramp nije mogao da odbije
06. 10. 2025. u 18:45
ŠTA ĆE NAM ISLAND? Kako je Stoltenberg zadržao Trampa da ne izbaci Rejkjavik iz NATO
05. 10. 2025. u 21:33
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)