STRAVIČNO Dvogodišnjeg dečaka ubili psi u nelegalnom vrtiću

DVOGODIŠNjI dečak preminuo je od ujeda dva psa rase rotvajler dok je bio ostavljen bez nadzora u nelegalnom vrtiću u gradu Valdosta u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Foto: Free Images Pixabay

Prema saopštenju policije, dečak je bio jedini korisnik vrtića koji je vodila Stejsi Viler Kob (48), koja je u svom domu vodila neregistrovanu ustanovu, prenosi NBC.

Dečakova majka je dete ostavila u vrtiću tog dana, a Kob je, kako je kasnije izjavila, zaspala, pretpostavljajući da je i dečak u tom trenutku spavao.

Dečak je, međutim, uspeo da se oslobodi nadzora i izađe iz kuće.

U dvorištu je otvorio kavez sa dva velika rotvajlera koji su ga potom napali i usmrtili.

Istragom je utvrđeno da je Kob ostavila dečaka bez nadzora više od dva sata, dok su psi bili u svom kavezu.

Vlasnica vrtića je uhapšena i optužena za ubistvo u drugom stepenu i okrutno postupanje prema deci.

(Tanjug)

