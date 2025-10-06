PUTIN RAZGOVARAO SA NETANIJAHUOM: Trampov plan i Sirija na dnevnom redu
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom. Lideri su razgovarali o dešavanjima na Bliskom istoku i rešavanju problema u Pojasu Gaze, saopštila je pres-služba Kremlja.
-Vladimir Putin je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom. Detaljno su razmotreni aktuelni događaji na Bliskom istoku, uključujući i kontekst plana predsednika SAD za normalizaciju u Pojasu Gaze, navodi se u saopštenju.
Dva lidera su razgovarala o pronalaženju rešenja za iranski nuklearni program i stabilizaciji situacije u Siriji.
Putin i Netanijahu su razgovarali o Trampovom planu za Pojas Gaze, a ruski predsednik je potvrdio stav Rusije o rešavanju problema.
Putin je čestitao Netanijahuu i narodu Izraela jevrejski praznik Sukot.
Netanijahu je unapred čestitao Putinu rođendan.
-Uoči rođendana Vladimira Putina, izraelski premijer mu je izrazio najbolje želje, navodi se u saopštenju ruske strane.
(sputnikportal.rs)
