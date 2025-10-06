Svet

PUTIN RAZGOVARAO SA NETANIJAHUOM: Trampov plan i Sirija na dnevnom redu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 10. 2025. u 20:05

RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom. Lideri su razgovarali o dešavanjima na Bliskom istoku i rešavanju problema u Pojasu Gaze, saopštila je pres-služba Kremlja.

ПУТИН РАЗГОВАРАО СА НЕТАНИЈАХУОМ: Трампов план и Сирија на дневном реду

Foto: Printskrin

-Vladimir Putin je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom. Detaljno su razmotreni aktuelni događaji na Bliskom istoku, uključujući i kontekst plana predsednika SAD za normalizaciju u Pojasu Gaze, navodi se u saopštenju.

Dva lidera su razgovarala o pronalaženju rešenja za iranski nuklearni program i stabilizaciji situacije u Siriji.

Putin i Netanijahu su razgovarali o Trampovom planu za Pojas Gaze, a ruski predsednik je potvrdio stav Rusije o rešavanju problema.

Putin je čestitao Netanijahuu i narodu Izraela jevrejski praznik Sukot.

Netanijahu je unapred čestitao Putinu rođendan.

-Uoči rođendana Vladimira Putina, izraelski premijer mu je izrazio najbolje želje, navodi se u saopštenju ruske strane.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade

IZRAELSKA VOJSKA NAPALA LIBAN: Udari usmereni na baze za obuku Hezbolahove brigade