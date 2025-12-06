DANAS SLAVIMO SVETOG AMFILOHIJA: Decenijama živeo u planini, pa čudesnim putem postao episkop
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Amfilohija, episkopa ikonijskog. Bio je zemljak, drug i prijatelj Svetog Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz IV veka.
Amfilohije je rano ostavio metež svetski i povukao se u jednu planinu gde je proživeo 40 godina. Tada se upraznila episkopska stolica u Ikoniji, i Amfilohije je čudesnim načinom bio izabran i posvećen za episkopa ikonijskog.
Po izboru za episkopa u Ikoniji odmah razvija široku pastirsku i bogoslovsku, kao i antijeretičku delatnost. Njegove propovedi su bile toliko jake da su se desila mnoga čudesna iscelenja tokom njih. Kao veliki branitelj Pravoslavlja, 376. godine sazvao je Sabor likaonijskih Episkopa u Ikoniji, na kojem priznaje Simvol Vere sa Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji (325.) i osuđuje jeresi: savelijanstvo, arijanstvo, anomejstvo i duhoborstvo. Aktivno učestvuje na Drugom vaseljenskom saboru u Carigradu, 381. godine.
Revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog, i protiv arijanaca i Evnomija. Lično je molio cara Teodosija Velikog da izagna Arijance iz svakog grada u državi, ali car mu nije ispunio želju. Posle nekoliko dana opet se javio Amfilohije caru.
Kada je episkop bio uveden u odaju za primanje, car je sedeo na prestolu, a do njega s desne strane sedeo Arkadije, carev sin. Ustavši, Amfilohije sveti poklonio se caru Teodosiju, a na Arkadija, sina carevog se nije obazirao kao da ga tu nije bilo. Razgnevio se zbog toga car Teodosije, i naredio je da se Amfilohije odmah istera iz dvora.
Tada reče svetitelj caru: „Vidiš li, care, kako ne podnosiš besčašće sina, tako i Bog Otac ne trpi besčašće Sina Svoga, odvraća se s nenavišću od onih, koji hule Njega, i gnevi se na sve pristalice one proklete (Arijeve) jeresi”. Čuvši ovo car razumede zašto Amfilohije ne odade počast sinu njegovom, i udivi se mudrosti i smelosti njegovoj.
Upokojio se 395. godine u dubokoj starosti i preselio u život besmrtni.
