IVAN KECOJEVIĆ: Kadizu „promaja“ u odbrani
* Bivši fudbaler Albasetea tipuje Španiju 2
MOJ TIP
subota,
Andora – Almerija p/kX
Ueska – Valjadolid 0-2
Sosijedad B – Hihon X2
nedelja,
KADIZ – SANTANDER GG
Leganes – Kordoba 1
DEPORTIVO – KASTELjON 1
Eibar – Leonesa 1
Granada – Seuta 1
ponedeljak,
Burgos – Albasete GG
LAS PALMAS – MIRANDES 1
Malaga – Saragosa 0-2
Kadiz zbog povreda ne može da računana najvažnije igrače iz odbrane, tako da protiv Santandera, koji je mašina za golove očekujem bar po jedan na obe strane. Ovo mi je prva sigurica.
Takođe, fiksevi u ovom kolu su mi i kec na Deportivo protiv Kasteljona, i jedinica na Las Palmas u duelu sa Mirandesom.
