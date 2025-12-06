SVE JE SPREMNO ZA NOVI POČETAK LEGALIZACIJE: Prijava za upis prava na nepokretnostima počinje u ponedeljak - Ovo su svi detalji

LOKALNE samouprave su spremne, a zaposleni u opštinskim upravama obučeni i organizovani da građanima pruže svu stručnu i tehničku podršku prilikom podnošenja prijava u okviru zakona "Svoj na svome".

Foto N. Skenderija

- Pozivam sve građane Srbije da od ponedeljka počnu da podnose prijave i reše svoja imovinska pitanja - izjavila je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević.

Prema njenim rečima, prijave će se podnositi elektronski, a svim građanima koji nisu u mogućnosti da to urade samostalno biće dostupna pomoć u opštinama i u poštama širom Srbije. Ovlašćeni službenici u ovim institucijama popuniće i podneti elektronsku prijavu u ime građana.

V.K.

U okviru Šumadijskog, Braničevskog, Pomoravskog i Podunavskog okruga usluge podnošenja prijava biće dostupne u 70 pošta, dok će ukupno 586 pošta u Srbiji biti stavljeno na raspolaganje građanima:

- Uređena imovinska prava znače i uređenu državu i to je Srbija kakvu gradimo. Ovim zakonom sistemski rešavamo višedecenijski problem neupisanih objekata i građani danas vide da država organizovano, pravedno i trajno ostvaruje nešto što je godinama izgledalo nerešivo. Za većinu građana naknada će iznositi 100 evra, iznos koji smo pažljivo odmerili kako bi bio prihvatljiv za svako domaćinstvo, dok je viša taksa predviđena samo za objekte na ekskluzivnim lokacijama.

U Smederevskoj Palanci 25.000 MINISTARKA Sofronijević juče je posetila Smederevsku Palanku kako bi se uverila kako se primenjuje novi zakon. Ona je sa gradonačelnicima i predsednicima opština Šumadijskog, Braničevskog, Pomoravskog i Podunavskog okruga, održala radni sastanak u cilju nastavka implementacije novog zakona: - Smederevska Palanka se vrlo aktivno uključila u ceo proces i očekuje prijave za ozakonjenje oko 25.000 objekata na svojoj teritoriji.

Ona je posebno izdvojila značaj uspostavljanja nulte tolerancije prema nelegalnoj gradnji, koja je obezbeđena digitalnim monitoringom, daljinskom detekcijom i strogim mehanizmima za sprečavanje novih slučajeva:

- Srbija ovim zakonom jasno pokazuje da gradi još moderniju i još uređeniju državu po najvišim međunarodnim standardima. Vraćamo poverenje u institucije, obezbeđujemo stabilnost za porodice i stvaramo temelj za nove investicije i razvoj.

Naglasila je da je za prijavu koja će trajati 60 dana, počev od 8. decembra, građanima dovoljna samo važeća lična karta, odnosno pasoš, i osnov sticanja prava nad imovinom. - Sve ostalo će građanima uraditi država - zaključila je Sofronijevićeva. (M. N. S.)

Vučić: Ponosan sam na ovaj projekat

O ovoj temi nedavno je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Mi verujemo da ćemo za samo šest meseci završiti tri puta više, a najmanje dva puta više stvari nego što smo u prethodne 32 godine od kada je krenuo proces legalizacije. Zaista, toliko povoljno, toliko dobro, toliko neverovatno važno za građane, da sam ponosan na taj projekat. I biće tu problema, biće tu muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou - rekao je Vučić za TV Pink.

Foto: Printsrkin

Naveo je da je upravo juče razgovarao o tome sa premijerom Đurom Macutom i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević.

- Ogromna organizacija je u pitanju, elektronski se radi. Ono što je važno da imate ličnu kartu, važeću ličnu kartu, da imate bilo kupoprodajni ugovor ili ugovor o nasleđivanju, ugovor o poklonu, bilo šta čime dokazujete svoje vlasništvo. I to je suština onoga što je potrebno da imate - naveo je Vučić.

Dodao je da se sve rešava elektronski, preko tzv. eUprave koja ima oko dva miliona korisnika, a da svi ostali mogu da koriste oko 518 ekspozitura pošte, ali u Beogradu i opštine i gradske strukture.

FOTO: Arhiva novosti

Kako je naveo, 260 lica će samo time baviti na 81 punktu.

- Imaćete i specijalne SOS telefone da možete da pitate gde smo, kako smo, šta smo, gde je greška. Reagovaće ministar, ispravljaćemo greške u hodu, produžavaćemo ako je potrebno. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za ljude i radićemo najbrže moguće - rekao je Vučić.

Kako izgleda postupak Za podnošenje prijave potrebni su: * dokaz o sticanju (ugovor ili ostavinsko rešenje)

* lična karta Po isteku roka za prijavu, sledi još 30 dana za eventualne prigovore. Građani koji zbog bolesti ili boravka u inostranstvu ne mogu da se prijave u predviđenom roku dobijaju dodatnih godinu dana, uz priloženu dokumentaciju. Naknada za legalizaciju iznosi koliko i doprinos za uređenje građevinskog zemljišta, i kreće se od 100 do 1.000 evra u zavisnosti od kvadrature objekta. U manjim sredinama cena ostaje fiksna – 100 evra. Ako vlasnik ne podnese prijavu sam, država će pokrenuti postupak umesto njega, uz preporuku da građani to ipak urade lično zbog veće kontrole tačnosti podataka.