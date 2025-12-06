JOKIĆ ODIGRAO MEČ ZA ANALE: Nikola u drugom poluvremenu uradio nešto o čemu Ameri mogu da sanjaju (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena u pobedi i velikom preokretu Denver nagetsa nad Atlanta hoksima rezultatom 134:133 (23:41, 31:32, 40:30, 40:30) i to posle zaostatka od 23 poena u jednom trenutku meča.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su se u drugom poluvremenu podigli iz pepela i slavili u dramatičnoj završnici, a poslednjih 11 poena svog tima postigao je Jokić.

Na terenu je proveo 36 minuta i šutirao iz igre 13/26, a igrao je najbolje kada je bilo najvažnije. U drugom poluvremenu ubacio je čak 30 poena i bio gotovo bez promašaja.

Međutim, nije za Nagetse sve izgledalo sjajno na startu susreta. Hoksi su prvih 24 minuta izgledali nezaustavljivo. Brzi protok lopte, šuterski ritam - sve je išlo u njihovu korist.

Već na isteku prve deonice vodili su sa 41:23, a do poluvremena su uvećali prednost na 73:54.

Džejlen Džonson je dominirao u svakom segmentu igre, a Porzingis je rutinski pogađao sa poludistance, dok je Aleksander Voker pogađao gotovo sve što je šutnuo.

Međutim, čim je počelo drugo poluvreme, videlo se da Denver ima drugačije planove. Treća četvrtina najavila je preokret, jer ju je Denver dobio sa deset poena razlike.

Četvrta deonica je u potpunosti pripala gostima. Nagetsi su pojačali pritisak u odbrani, zaigrali brže i agresivnije, a Jokić je preuzeo kontrolu nad utakmicom kao pravi vođa tima.

Usledila je velika serija 21-0, trenutak koji je u potpunosti slomio Atlantu. Denver je bio taj koji je donosio bolje odluke, igrao smirenije i pokupio sve važne lopte.

Nikola Jokić je ponovo odigrao virtuozan meč - 40 poena, devet skokova i osam asistencija. Kad god je Denveru trebalo rešenje, lopta je išla njemu u ruke. Pogađao je teške šuteve, diktirao tempo i potpuno izludeo odbranu domaćih.

Veliki doprinos dali su i njegovi saigrači: Džamal Mari je meč završio sa 23 poena i 12 asistencija, Tim Hardavej džunior ubacio je 17, dok je Kameron Džonson dodao 16.

Svi su imali svoje mini-serije baš onda kada je Denveru falio dah.

Kod Atlante je najefikasniji bio Nikel Aleksander Voker sa 30 poena, Kristaps Porzingis stao je na 25.

Najimpresivniju statistiku ostavio je Džejlen Džonson, tripl-dabl i to 21 poen, čak 18 skokova i 16 asistencija. Na taj način postao je jedini igrač uz Jokić od 1970. godine sa takvim brojkama na jednom meču.

Ipak, uprkos brojkama za istoriju franšize, njegov tim nije izdržao u završnici. Nekoliko pogrešnih poteza i gubitak ritma omogućili su Denveru da potpuno preokrene utakmicu.

Denver je upisao drugu uzastopnu pobedu, a u sledeća dva meča očekuju ih gostovanja kod Šarlota i Sakramenta.

Atlanta je treći put zaredom izgubila i ne nalazi se u najboljoj formi, ali je i dalje u plej-in zoni.

