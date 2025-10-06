Svet

FON DER LAJEN OPTUŽILA RUSIJU: Putin je odgovoran za pokretanje predloga nepoverenja Evropskoj komisiji

06. 10. 2025. u 19:24

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen je na sednici Evropskog parlamenta u Strazburu optužila Rusiju da stoji iza pokušaja izglasavanja nepoverenja njenoj Evropskoj komisiji.

Ona je istakla da ruski predsednik Vladimir Putin, govoreći na forumu „Valdaj“, „nije krio podršku svim svojim poslušnim prijateljima u Evropi koji rade njegov posao umesto njega“.

Prema njenim rečima, Evropljani su morali veoma pažljivo da slušaju Putinov govor, u kojem, kako tvrdi, on optužuje Brisel za podsticanje sukoba u Ukrajini.

Fon der Lajen je dodala da su predlozi za izglasavanje nepoverenja, zakazani za 9. oktobar, rezultat „razdora koje Rusija pravi među Evropljanima“. Predlog nepoverenja pokrenuli su poslanici krajnje levice i desnice.

Pres služba Evropske komisije ranije je saopštila da Komisija „nije pratila govor ruskog predsednika“ u Sočiju.

