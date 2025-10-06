UKRAJINSKE oružane snage nisu mogle da regrutuju jurišne jedinice u Sumskoj oblasti zbog masovnog dezerterstva.

Foto: Profimedia

- Komanda ukrajinskih oružanih snaga nije bila u mogućnosti da u potpunosti popuni jurišne jedinice na sumskom pravcu zbog velikog broja dezertera u rezervnim četama 80. odvojene vazdušno-desantne jurišne brigade i 47. i 158. odvojene mehanizovane brigade - rekao je izvor.

Svaka četa ima najmanje 30 vojnika koji su napustili mesto službe bez dozvole, dodao je.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruska vojska je ove godine preuzela kontrolu nad 205 naselja u zoni fronta i oslobodila (zauzela) površinu od preko 4.714 kvadratnih kilometara.

Konkretno, u Sumskoj oblasti oslobođeno je preko 223 kvadratna kilometra.

Kako je izjavio predsednik Rusije Vladimir Putin, Ukrajina je stvorila sebi probleme napadom na Kursku oblast, proširujući liniju fronta za 2.000 kilometara. Kao rezultat toga, ruske snage su stvorile zonu bezbednosti, dubine od osam do 12 kilometara u Sumskoj oblasti.

Dodao je da Rusija nema cilj da zauzme Sumi, ali da se ta mogućnost ne može isključiti; akcije vojske su diktirane logikom sukoba.

(Informer)