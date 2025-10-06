ČOVEK OD HILJADU MILIJARDI DUGA: Ulazak bivšeg ministra finansija Brina Le Mera ubrzao pad Lekornijeve vlade
Francuska je opet ostala bez vlade.
Da nešto nije u redu, nagovešteno je još u nedelju uveče. Nisu bila prošla ni tri sata od imenovanja, kada je Brino Retajo, zadužen za resor unutrašnjih poslova, jedan od najvažnijih ministara u kabinetu premijera Sebastijana Lekornija, poručio da će preispitati ostanak njegovih republikanaca u kabinetu.
- Sastav vlade ne odražava obećani prekid s dosadašnjom politikom – poručio je Retajo, koji je za danas sazvao sastanak članova strateškog odbora republikanaca, stranke kojom predsedava.
Ta epizoda pokazala je do koje mere se Francuska nalazi u političkoj krizi. Retajo je i u prethodnoj Bajruovoj vladi, zauzimao funkciju ministra unutrašnjih poslova i bio jedan od najvažnijih šrafova u vladi. Njega je i Lekorni blisko konsultovao, a priča se da je bio među poslednjima koji su izašli iz njegovog kabineta, pre nego što je saopšten sastav vlade. I onda je, naknadno, istakao neslaganje.
To se objašnjava velikim podelama među republikancima, od kojih su neki poručili da će, čak, napustiti stranku, ukoliko članovi ove partije ostanu u Lekornijevoj vladi. Čudi međutim to što su se njihova imena ipak pojavila u nedelju uveče na objavljenom spisku, da bi ekspresno to zatim sami doveli u pitanje.
Ključ enigme se najverovatnije nalazi u imenovanju za ministra vojske Brina Le Mera, ali je nejasno to što ispada da Retajo, kao jedan od glavnih ministara, nije znao da će bivši stanar Bersija koji je vodio računa o budžetu biti među novim ministrima. Opozicija je objavljeni sastav vlade smatrala provokacijom.
