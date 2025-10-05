VEĆ PADA RAMPA ZA NOVU VLADU? Francuski premijer Lekorni izabrao ministre, opozicija već najavljuje glasanje o nepoverenju u skupštini
Tresla se gora, rodio se miš.
Tako je francuska opozicija okarakterisala sinoćni sastav vlade novog premijera Sebastijana Lekornija. Od 18 ministara,13 je već administriralo kod prethodnog predsednika vlade Fransoa Bajrua. Zbog toga kritike pljušte i s krila levice, i sa strane suverenističke desnice, uz poruke da bi vladu mogli da sruše možda već ove sedmice, što bi bio apsolutni rekord Pete republike.
Zanimljivo je da se u ministarsku fotelju vratio Erik Vert, poslanik i nekadašnji šef finansija izborne kampanje Nikole Sarkozija i koji je nedavno oslobođen optužbi u aferi "Gadafi". u novoj vladi držaće portfelj decentralizacije. Ali, naročit trn u oku protivnika Makronove politike je povratak na velika vrata Brina Le Mera koji je od početka predsednikovanja Emanuela Makrona čak više od sedam godina vodio finansije Francuske, zemlje koja je zapala u kolosalne dugove. Le Mera ovoga puta čeka funkcija ministra vojske, koju je do sada obavljao – Lekorni.
- Patetičan je izbor identične vlade, začinjene čovekom koji je doveo Francusku do bankrota – poručila je liderka suverenističke desnice Marin Le Pen.
Predsednik stanke Nacionalno okupljanje Žordan Bardela ističe da nema nikakve promene. Ogorčeni su i na levici. Socijalisti traže jasno ukidanje prenzijske reforme i povećanje kupovne moći. Već su najavili glasanje protiv vlade ukoliko ne bude prekida sa dosadašnjom politikom vlasti. A sudeći po sastavu vlade, teško će ga biti. Glasanje o nepoverenju već su najavili Melanšonovi Nepotčinjeni i ekolozi.
