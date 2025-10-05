Svet

LANČANI SUDAR NA OBILAZNICI: Ima povređenih (VIDEO)

Novosti online

05. 10. 2025. u 17:03

NA Moskovskoj obilaznici sudarilo se nekoliko automobila, od kojih se jedan prevrnuo.

ЛАНЧАНИ СУДАР НА ОБИЛАЗНИЦИ: Има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prema izvoru REN TV, jedna osoba je hospitalizovana, a drugu pregledaju lekari.

Gradske službe hitne pomoći rade na licu mesta.

Saobraćaj je zagušen na 80. kilometru Moskovske obilaznice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima