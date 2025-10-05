LANČANI SUDAR NA OBILAZNICI: Ima povređenih (VIDEO)
NA Moskovskoj obilaznici sudarilo se nekoliko automobila, od kojih se jedan prevrnuo.
Prema izvoru REN TV, jedna osoba je hospitalizovana, a drugu pregledaju lekari.
Gradske službe hitne pomoći rade na licu mesta.
Saobraćaj je zagušen na 80. kilometru Moskovske obilaznice.
