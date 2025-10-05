Svet

"OVO JE ZLOČIN IZ MRŽNJE" Napadnuta džamija u Engleskoj - pojavili se dramatični snimci (VIDEO)

05. 10. 2025. u 15:06

U DžAMIJI u priobalnom gradu Pishejvenu na istoku engleskog okruga Saseks podmetnut je požar, preneli su danas britanski mediji.

ОВО ЈЕ ЗЛОЧИН ИЗ МРЖЊЕ Нападнута џамија у Енглеској - појавили се драматични снимци (ВИДЕО)

Foto: Screenshot YT/SussexNews

Britanska policija je saopštila da će "sumnjivi napad" tretirati kao zločin iz mržnje. Požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.

Portparol policije je rekao da je na licu mesta povećano prisustvo policajaca u uvedene dodatne patrole.

Istraga je pokrenuta nakon sumnjivog napada i paljenja na džamije u istoku okruga Saseks, preneli su danas britanski mediji.

"Hitne službe su pozvane u subotu u 12.50 zbog požara u gradiću Pishejven", saopštila je policija Saseksa, prenosi Skaj Njuz.

Snimci su pokazali veliki požar ispred džamije, koji su kasnije ugasili vatrogasci.

Fotografije sa mesta događaja prikazale su spaljeni automobil ispred vrata džamije.

Policija je saopštila da niko nije povređen, kao i da se incident tretira kao zločin iz mržnje.

