"OVO JE ZLOČIN IZ MRŽNJE" Napadnuta džamija u Engleskoj - pojavili se dramatični snimci (VIDEO)

U DžAMIJI u priobalnom gradu Pishejvenu na istoku engleskog okruga Saseks podmetnut je požar, preneli su danas britanski mediji.

Britanska policija je saopštila da će "sumnjivi napad" tretirati kao zločin iz mržnje. Požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.

Portparol policije je rekao da je na licu mesta povećano prisustvo policajaca u uvedene dodatne patrole.

Istraga je pokrenuta nakon sumnjivog napada i paljenja na džamije u istoku okruga Saseks, preneli su danas britanski mediji.

@EastSussexFRS attended a fire at the community mosque in #Peacehaven. The fire service has now stood down. Sussex News has seen video showing the building being set alight and is awaiting an update from Sussex Police.

"Hitne službe su pozvane u subotu u 12.50 zbog požara u gradiću Pishejven", saopštila je policija Saseksa, prenosi Skaj Njuz.

Doorbell footage captures moment of 'suspected arson attack' on mosque in East Sussex, England

Snimci su pokazali veliki požar ispred džamije, koji su kasnije ugasili vatrogasci.

Fotografije sa mesta događaja prikazale su spaljeni automobil ispred vrata džamije.

BREAKING: UK Mosque Set Ablaze in Suspected Arson Attack Treated as Hate Crime



A mosque in Peacehaven, southern England, was targeted in a deliberate fire that damaged its entrance, with two people inside who managed to escape unharmed.



Sussex Police are investigating the…

Policija je saopštila da niko nije povređen, kao i da se incident tretira kao zločin iz mržnje.