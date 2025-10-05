"OVO JE ZLOČIN IZ MRŽNJE" Napadnuta džamija u Engleskoj - pojavili se dramatični snimci (VIDEO)
U DžAMIJI u priobalnom gradu Pishejvenu na istoku engleskog okruga Saseks podmetnut je požar, preneli su danas britanski mediji.
Britanska policija je saopštila da će "sumnjivi napad" tretirati kao zločin iz mržnje. Požar dolazi tri dana posle napada ispred sinagoge u Mančesteru, na severu Engleske.
Portparol policije je rekao da je na licu mesta povećano prisustvo policajaca u uvedene dodatne patrole.
Istraga je pokrenuta nakon sumnjivog napada i paljenja na džamije u istoku okruga Saseks, preneli su danas britanski mediji.
"Hitne službe su pozvane u subotu u 12.50 zbog požara u gradiću Pishejven", saopštila je policija Saseksa, prenosi Skaj Njuz.
Snimci su pokazali veliki požar ispred džamije, koji su kasnije ugasili vatrogasci.
Fotografije sa mesta događaja prikazale su spaljeni automobil ispred vrata džamije.
Policija je saopštila da niko nije povređen, kao i da se incident tretira kao zločin iz mržnje.
Preporučujemo
PUTIN UPOZORAVA: Evo šta će se desiti ukoliko SAD isporuče rakete Tomahavk Ukrajini
05. 10. 2025. u 10:55
ŽESTOK NAPAD RUSIJE TOKOM NOĆI: Poljska digla borbene avione, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)
05. 10. 2025. u 07:45
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)