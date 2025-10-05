RUSI SE NE ZAUSTAVLJAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
Prema rečima predsednika Vladimira Zelenskog, Rusija je lansirala oko 500 dronova i više od 50 raketa, uključujući i balističke rakete „Kinžal“, gađajući devet oblasti: Lavov, Ivano-Frankivsk, Zaporožje, Černigov, Sumi, Harkov, Herson, Odesu i Kirovograd.
Zelenski je poručio da su Ukrajini neophodni dodatni sistemi protivvazdušne odbrane i brža primena svih sporazuma sa zapadnim saveznicima.
- Potrebna nam je veća zaštita i brža implementacija odbrambenih sporazuma, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane, kako bismo ovom vazdušnom teroru oduzeli svrhu. Jednostrano primirje na nebu je moguće i može otvoriti put ka stvarnoj diplomatiji - napisao je Zelenski, prenosi Kijev independent.
- Amerika i Evropa moraju da deluju da zaustave Putina - rekao je.
Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 478 ciljeva, ali da je osam raketa i 57 dronova ipak pogodilo 20 lokacija širom zemlje.
Najveći napad na Lavov od početka rata
U Lavovskoj oblasti poginule su četiri osobe iz iste porodice, među kojima i 15-godišnja devojčica, a osam osoba je povređeno.
Prema rečima šefa oblasne administracije Maksima Kozijickog, na region je ispaljeno 140 dronova i 23 krstareće rakete, što predstavlja najveći napad na Lavov od početka rata 2022. godine.
Meta su bila gasna postrojenja i transportna infrastruktura, što je izazvalo prekid snabdevanja strujom u dva gradska okruga. Javni prevoz je obustavljen, a gradonačelnik Andrij Sadovij naveo je da je u industrijskom parku izbio veliki požar, ali da „na tom području nema vojnih ciljeva“.
Udari i na energetsku infrastrukturu
U Zaporožju je jedna osoba poginula, a najmanje 10 je povređeno. Prema navodima guvernera Ivana Fedorova, ruski dronovi i vazdušne bombe pogodili su industrijski objekat i stambene zgrade, pri čemu je oštećen i veliki energetski objekat.
Bez struje je ostao „značajan broj“ domaćinstava u gradu i okolini.
U Vinickoj oblasti ruska raketa pogodila je civilni industrijski objekat, ali bez žrtava.
Istovremeno, u Sumskoj i Černigovskoj oblasti i dalje važi režim periodičnih isključenja struje, saopštilo je Ministarstvo energetike.
Kompanija „Naftogaz“ potvrdila je da su njena gasna postrojenja oštećena. Direktor Sergij Korecki izjavio je:
- Ovi teroristički napadi imaju samo jedan cilj - da ostave Ukrajince bez gasa, grejanja i svetla.
Ove nedelje Rusija je izvela najveći napad do sada na gasnu infrastrukturu Ukrajine, dok su u subotu udari ostavili bez struje oko 50.000 domaćinstava u severnoj Černigovskoj oblasti.
Prema navodima ukrajinskih vlasti, reč je o najintenzivnijem udaru na energetski sektor od februara 2022. godine, kada je počeo rat u Ukrajini. Mete su bili gasni terminali, kompresorske stanice i skladišta, što je izazvalo prekide u snabdevanju i seriju požara na više lokacija.
Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da ekipe za vanredne situacije rade na sanaciji štete, ali da će obnova trajati danima, pošto su neki transformatori i gasovodi u potpunosti uništeni.
Upozorenja i reakcije
Izvršni direktorka energetskog "tink-tenka" Dixi Group, Olena Lapenko, ranije je upozorila da Ukrajina, uprkos pripremama, nema dovoljno PVO sistema da zaštiti celu energetsku infrastrukturu, te da se tokom zime mogu očekivati višesatna isključenja struje i prekidi grejanja.
Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas osudila je napad, nazvavši ga „terorističkim udarom“ i poručila da će EU nastaviti sa pripremom novog paketa sankcija, finansiranjem i isporukom oružja Ukrajini.
Poljska digla borbene avione
Članica NATO-a Poljska je saopštila da je jutros podigla borbene avione kako bi obezbedila svoj vazdušni prostor.
- Poljski i saveznički avioni deluju u našem vazdušnom prostoru, dok su kopneni sistemi PVO i radari stavljeni u najviši nivo pripravnosti - navedeno je u objavi poljskog operativnog komandovanja na platformi Iks.
Članice NATO-a na istočnom krilu povećale su stepen pripravnosti nakon što je Poljska u septembru oborila sumnjive ruske dronove u svom vazdušnom prostoru.
Preleti dronova i vazdušni upadi, uključujući slučajeve u Kopenhagenu i Minhenu, uzrokovali su poremećaje u evropskom vazdušnom saobraćaju.
Zbog mogućih bezbednosnih pretnji, aerodrom u Vilnjusu (Litvanija) bio je zatvoren nekoliko sati tokom noći nakon što su primećeni baloni koji su se kretali ka zoni aerodroma.
Razmatranje „zida dronova“
Ukrajina i njeni evropski partneri razgovaraju o stvaranju „zida dronova“ radi zaštite istočnog krila EU i ukrajinskog vazdušnog prostora.
Sledeći sastanak na ovu temu biće održan 15. oktobra u Briselu, tokom sednice ministara odbrane NATO-a, a zatim i na nivou Evropske unije.
Međutim, premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da ne postoji konkretan projekat za stvaranje „zida dronova“ u Evropi, već da se vodi stručna rasprava o efikasnosti korišćenja vojnih kapaciteta za odbranu od bespilotnih letelica.
