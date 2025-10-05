Svet

LITVANIJA OBUSTAVILA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ: Uočeni sumnjivi baloni

05. 10. 2025. u 07:37

LITVANIJA je privremeno obustavila vazdušni saobraćaj na aerodromu u Vilnjusu nakon što su uočeni baloni u vazdušnom prostoru, a letovi su preusmereni, izvestili su nacionalna televizija LRT i novinska agencija BNS.

Foto: Proifimedia

- Vazdušni saobraćaj je privremeno obustavljen zbog, koliko znamo, mogućeg niza balona koji se kreću ka Vilnjusu - rekao je za BNS portparol operatera aerodroma LTOU.

Ponovo otvoren nakon višesatne obustave

Aerodrom u litvanskoj prestonici ponovo je otvoren u nedelju ujutru, posle nekoliko sati prekida saobraćaja izazvanog upozorenjem o približavanju sumnjivih balona. Prema objavi na Facebook-u, letovi su nastavljeni u 4:50 po lokalnom vremenu — dvadesetak minuta nakon prvobitno predviđenog vremena.

Vilmantas Vitkauskas, direktor Nacionalnog centra za upravljanje krizama (NKVC), rekao je da su leteći objekti prvo primećeni u blizini naselja Balteja Voka. Posle dva sata, iz centra je potvrđeno postojanje 13 objekata, nakon čega je doneta odluka o zatvaranju vazdušnog prostora zbog opasnosti za poletanje i sletanje aviona.

Preusmeravanje letova iz bezbednosnih razloga

Incident, koji se dogodio u vreme pojačanih regionalnih tenzija i sve češćih upada dronova u vazdušni prostor evropskih zemalja, doveo je do preusmeravanja više dolaznih aviona ka Letoniji i Poljskoj. Letovi koji su trebali da slete u litvansku prestonicu preusmereni su u ove zemlje ili vraćeni nazad, dok je let za Helsinki otkazan.

Serija sličnih incidenata širom Evrope

Ovaj prekid u Vilnjusu dogodio se neposredno nakon sličnog incidenta u nemačkom Minhenu, gde je aerodrom bio zatvoren dve noći zaredom u četvrtak i petak zbog upozorenja na dronove, pre nego što je ponovo otvoren u subotu. Slične mere su nedavno preduzele i vazdušne luke u Kopenhagenu i Oslu.

Aerodrom u Vilnjusu je već bio dva puta zatvaran, u avgustu i septembru, zbog prijava o letenju dronova u zabranjenoj zoni. Litvanija, članica NATO-a i jedan od najglasnijih podržavalaca Ukrajine, u avgustu je uvela zonu zabrane leta dugu 90 kilometara uz granicu sa Belorusijom — saveznicom Rusije — kako bi svojim oružanim snagama omogućila reagovanje u slučaju narušavanja vazdušnog prostora.

